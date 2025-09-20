Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के आखिरी दिन नवरात्रि पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं, पहले जान लीजिए नियम
धर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के आखिरी दिन नवरात्रि पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं, पहले जान लीजिए नियम

Pitru Paksha Shhoping or Not: पितृ पक्ष  का आखिरी दिन पितरों को मसर्पित होती है. चूंकि, पितृ पक्ष के अलगे दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के नवरात्रि पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं नहीं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:38 PM IST
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के आखिरी दिन नवरात्रि पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं, पहले जान लीजिए नियम

Pitru Paksha Shhoping for Puja: हिंदू पंचांग में पितृ पक्ष को पूर्वजों को समर्पित माना गया है. इस अवधि में श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करते हैं. पितृ पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या पर होता है, जबकि इसके अगले ही दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है. चूंकि पितृ पक्ष की समाप्ति के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, इसलिए कई लोग इस दिन नवरात्रि पूजन सामग्रियों की खरीदारी करते हैं. ऐसे में एक उलझन लोगों के मन में होता है कि क्या पितृ पक्ष के आखिरी दिन नवरात्रि पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं. 

पितृ पक्ष और नवरात्रि की कड़ी

पितृ पक्ष के दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम और नई वस्तुओं की खरीद पर रोक रहती है. मान्यता है कि यह समय सिर्फ पितरों की तृप्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए होता है. दूसरी ओर, पितृ पक्ष समाप्त होने के अगले दिन से शुरू होने वाला नवरात्रि पर्व देवी पूजन और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

शारदीय नवरात्रि 2025

पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर (रविवार) से होगी. पितृ पक्ष का अंतिम दिन 21 सितंबर (शनिवार) को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा. ऐसे में नवरात्रि की सामग्री जैसे कलश, दीपक, चुनरी, नारियल, गेहूं, जौ, अक्षत, अगरबत्ती आदि खरीदने का सबसे उपयुक्त समय 22 सितंबर की सुबह से शुरू होगा.

क्या पितृ पक्ष के अंतिम दिन सामग्री खरीदना उचित है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर नवरात्रि सामग्री या किसी भी शुभ कार्य से जुड़ी वस्तु खरीदने से परहेज करना चाहिए. इस तिथि को सिर्फ पितरों की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित माना जाता है. मांगलिक कार्य और नई वस्तुओं की खरीद इस दिन उचित नहीं मानी जाती. हालांकि, यदि किसी कारणवश सामग्री पहले से ही लेनी आवश्यक हो, तो यह कार्य अमावस्या तिथि के समाप्त होने के बाद या फिर नवरात्रि के आरंभिक दिन यानी 22 सितंबर की सुबह से करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

यह भी पढ़ें: सर्वपितृ अमावस्या पर सर्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग, इस तरह करें तर्पण-पिंडदान

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

