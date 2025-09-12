Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है. पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म किए जाता है ताकि पितरों की आत्मा को तृप्ति को मिल सके और उनके मुक्ति का रास्ता खुल सके. श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण से मृतक की आत्मा संतुष्ट होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. इस साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक पितृ पक्ष है. आइए इस कड़ी में जानें कि नवजात शिशु की मृत्यु होने पर क्या उसका श्राद्ध किया जाता है. इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है. हर तिथि पर अलग अलग पितरों का श्राद्ध किया जाता है. जहां तक मृत्यु पा चुके नवजात शिशु की आत्मा के श्राद्ध कर्म की बात है तो इसके बारे में आइए जान लें.

बच्चों का श्राद्ध कब करें

बच्चे की आयु अगर 6 वर्ष से कम है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो बच्चे का श्राद्ध कर्म उसकी मृत्यु की तिथि पर ही किया जाएगा. नवजात शिशु की मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध कर्म करने के बजाय तर्पण करने का विधान है. तर्पण एक ऐसा विशिष्ट कर्मकांड है जो भी पूर्वज प्रेत योनि में फंस जाते हैं उनके लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाता है. इसी तरह शिशु को मोक्ष दिलाने में भी तर्पण कर्मकांड प्रेत योनी से निकालता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तिथि की जानकारी न हो तो कब श्राद्ध करें

पितृपक्ष के समय अगर किसी की तिथि के बारे में जानकारी न हो तो उसका तर्पण त्रयोदशी तिथि पर किए जानें का विधान है. ऐसा कर इन पितरों के मोक्ष का रास्ता खोला जा सकता है.

नवजात शिशु का तर्पण क्यों किया जाता है

कोई बच्चा या कोई नवजात शिशु मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जब फंस जाता है तो उसके बाद शिशु पितृ हो जाता है और फिर अपने वंशज से पिंडदान पा कर मोक्ष प्राप्त करता है. नवजात शिशु की जब किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना किया जाना चाहिए और उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए. हालांकि नवजात शिशु का सिर्फ तर्पण करने का विधान है, नवजात शिशु का पिंडदान नहीं किया जाता है.

गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु हो जाए तो क्या करें

अगर गर्भावस्था में अगर किसी का गर्भपात हो जाए तो यानी किसी वजह से अजन्मी संतान की मृत्यु माता के गर्भ में ही हो जाए तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्मा का श्राद्ध कर्म नहीं करने का विधान है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Astrology: किन 3 राशि के जातक बनते हैं बेहतरीन लव पार्टनर, प्यार के रिश्ते को देते हैं शादी का मुकाम!

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष नें भूलकर भी न खाएं ये चीजें, तर्पण और श्राद्ध का नहीं मिलेगा फल, नाराज हो सकते हैं पितृ!

और पढ़ें- Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!