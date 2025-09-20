Pitru Paksha 2025: आज चतुर्दशी तिथि पर अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों का श्राद्ध, जानें मुहूर्त और तर्पण विधि!

Pitru Paksha 2025 Chaturdashi Shradh: पितृ पक्ष 2025 में आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध कर्म आज यानी शनिवार, 20 सितंबर को किया जाएगा. चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध को घट चतुर्दशी, घायल चतुर्दशी के साथ ही चौदस श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन उन पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने का विधान है जिनकी मृत्यु किसी भी माह की चतुर्थी तिथि पर हुई हो. इसके साथ ही जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या असमय ही निधन हो गया हो, वो पितृ जिसकी मृत्यु शस्त्रघात यानी शस्त्र से मृत्यु हुई हो, चतुर्दशी तिथि पर ऐसे पितरों का श्राद्ध कर्म करने का विधान है. चौदस श्राद्ध पर तर्पण और पिंडदान करने से अकाल मृत्यु पाए पितृ शांति और संतुष्टि पाते हैं व वंशजों को आशीर्वाद देते हैं. ऐसे पितृ का चतुर्थी तिथि पर श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति का रास्ता भी खुल जाता है.

पितृ पक्ष 2025 की चतुर्दशी तिथि कब से कब तक

चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर 2025 को रात 11 बजकर 36 मिनट से शुरू होगा होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यान 21 सितंबर को रात 12 बजकर 16 मिनट पर होगा. इस तरह उदया तिथि में 20 सितंबर, दिन शनिवार को चौदस का श्राद्ध किया जाएगा. ध्यान दें शनिवार के साथ चतुर्थि तिथि के श्राद्ध का संयोग हो रहा है जिससे यह श्राद्ध तिथि और भी विशेष हो जाती है. आइए जानें इस दिन का कुतुप, रौहिण और अपराह्न का मुहूर्त जिसमें पितरों का तर्पण किया जा सकता है.

2025 चतुर्दशी श्राद्ध का मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 07 मिनट से दोपहर 12 बजकर 56 मिनट तक.

रौहिण मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 56 मिनट से दोपहर 01 बजकर 45 मिनट तक.

अपराह्न काल - दोपहर 01 बजकर 45 मिनट से शाम 04 बजकर 11 मिनट तक.

चतुर्दशी श्राद्ध की विधि (Chaturdashi 2025 Shradh Vidhi)

स्नान करें और साफ कपड़े धारण कर श्राद्ध वाली जगह पर पहुंचे.

श्राद्ध करने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए.

हाथ में जल, चावल, कुशा व काला तिल लें और पितरों का नाम लेकर श्रद्धा पूर्वक तर्पण करें.

तर्पण के समय हाथ से काले तिल मिला गंगाजल अंगूठे के बीच से बर्तन में गिराते जाएं.

इब चावल, जौ और तिल से पिंड बनाएं और पितरों के नाम से अर्पित करते जाएं.

श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें.

श्राद्ध के भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के लिए भी हिस्सा निकाल दें.

अंत में जरूरतमंदों में दान आदि करें.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

