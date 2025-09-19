अकाल मौत मरने वाले पितरों को मुक्ति दिलाएगा चतुर्दशी का श्राद्ध, शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍ट भी होंगे दूर
अकाल मौत मरने वाले पितरों को मुक्ति दिलाएगा चतुर्दशी का श्राद्ध, शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍ट भी होंगे दूर

Chaturdashi Tithi Shradh 2025: पितृ पक्ष अब समापन की ओर हैं और इनके आखिरी दिन बहुत अहम होते हैं. चतुर्दशी तिथि के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी अकाल मृत्‍यु हुई हो. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:15 AM IST
Pitru Paksha ki chaturdashi tithi 2025: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर 2025, शनिवार को किया जाएगा. चतुर्दशी तिथि के दिन उन लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है, जिनकी अकाल मृत्‍यु हुई हो. जैसे- दुर्घटना-बीमारी के कारण असमय निधन, हत्‍या या आत्‍महत्‍या से मृत्‍यु होना. चतुर्दशी तिथि के अगले दिन सर्वपितृ अमावस्‍या के दिन आखिरी श्राद्ध अनुष्‍ठान करके पितरों को विदाई दी जाती है. इस साल 21 सितंबर को पितृ अमावस्‍या है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा. 

यह भी पढ़ें: गुरु का केंद्र त्रिकोण योग शुरू करेगा इन राशियों का गोल्‍डन टाइम, राजशाही में बीतेगा हर दिन, बनेंगे अमीर

पितृ पक्ष की चतुर्दशी तिथि 

द्रिक पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. वहीं राहुकाल का समय सुबह 9 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. चतुर्दशी श्राद्ध को 'घट चतुर्दशी', 'घायल चतुर्दशी', और 'चौदस श्राद्ध' भी कहा जाता है. इस दिन सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे.

गरुड़ पुराण के अनुसार, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है, जिनकी अकाल मृत्यु (जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि) हुई हो. स्वाभाविक मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध इस तिथि पर नहीं किया जाता. इस श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर परिवार को सुख, समृद्धि, यश और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि से शुरू हो रहा नया सप्‍ताह, मां दुर्गा बेशुमार धन और खुशियों से भरेंगी इन राशि वालों की झोली

साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍टों से मिलेगी मुक्ति 

साथ ही शनिवार का दिन होने से यह दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए विशेष होता है. अग्नि पुराण में उल्लेखित है कि शनिवार का व्रत रखने से साधक को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिलती है. यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू किया जा सकता है.

मान्यताओं के अनुसार, सात शनिवार व्रत रखने से शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है. इसके साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा भी मिलती है. 

ऐसे रखें शनिवार का व्रत 

सूर्य पुत्र शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें. इसके बाद शनिदेव की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, उन्हें काले वस्त्र, काले तिल, काली उड़द की दाल और सरसों का तेल अर्पित करें और उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं. रोली, फूल आदि चढ़ाने के बाद जातक को शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए.

इसके साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और राजा दशरथ की रचना 'शनि स्तोत्र' का पाठ भी करें और 'शं शनैश्चराय नम:' और 'सूर्य पुत्राय नम:' का जाप करें. मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर शनिदेव का वास होता है. हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और छाया दान करना (सरसों के तेल का दान) बेहद शुभ माना जाता है और इससे नकारात्मकता भी दूर होती है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

