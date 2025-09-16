Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष की दशमी तिथि के श्राद्ध का जान लें शुभ मुहूर्त, तर्पण विधि कर लें नोट!

Dashami Tithi Shraadh 2025: पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है जिसका हिन्दू धर्म में बहुत महत्व है. इस पवित्र काल अपने पूर्वजों का तर्पण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है. पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और श्राद्ध को स्वीकार कर तृप्त होते हैं. दशमी तिथि के श्रद्धा कर्म के दिन उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की दशमी तिथि पर हुई हो. आइए जानें इस दिन का मुहूर्त और तर्पण विधि क्या है.

दशमी का श्राद्ध 2025 की तिथि

16 सितंबर 2025, मंगलवार को दशमी तिथि का श्राद्ध- दशमी तिथि 16 सितंबर 2025 को रात 01:31 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 17 सितंबर 2025 को रात के 12:21 बजे तक होगा.

दशमी तिथि का श्राद्ध अनुष्ठान मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त - दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक.

रौहिण मुहूर्त - दोपहर 12:58 से लेकर दोपहर 01:47 बजे तक.

अपराह्न काल - दोपहर 01:47 से लेकर दोपहर 04:13 बजे तक.

दशमी श्राद्ध पर तर्पण विधि