Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष की दशमी तिथि के श्राद्ध का जान लें शुभ मुहूर्त, तर्पण विधि कर लें नोट!
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष की दशमी तिथि के श्राद्ध का जान लें शुभ मुहूर्त, तर्पण विधि कर लें नोट!

Pitru Paksha 2025 Dashami Tithi Shradh: श्राद्ध पक्ष में दशमी का श्राद्ध उन पितरों का करने का विधान है जिनकी मृत्यु किसी भी माह की दशमी तिथि पर हुई हो. आइए जानें 'दशमी श्राद्ध' का मुहूर्त और तर्पण विधि क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:00 AM IST
Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025

Dashami Tithi Shraadh 2025: पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है जिसका हिन्दू धर्म में बहुत महत्व है. इस पवित्र काल अपने पूर्वजों का तर्पण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है. पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और श्राद्ध को स्वीकार कर तृप्त होते हैं. दशमी तिथि के  श्रद्धा कर्म के दिन उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की दशमी तिथि पर हुई हो. आइए जानें इस दिन का मुहूर्त और तर्पण विधि क्या है. 

 दशमी का श्राद्ध 2025 की तिथि
16 सितंबर 2025, मंगलवार को दशमी तिथि का श्राद्ध- दशमी तिथि 16 सितंबर 2025 को रात 01:31 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 17 सितंबर 2025 को रात के 12:21 बजे तक होगा. 

दशमी तिथि का श्राद्ध अनुष्ठान मुहूर्त
कुतुप मुहूर्त - दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक.
रौहिण मुहूर्त - दोपहर 12:58 से लेकर दोपहर 01:47 बजे तक.
अपराह्न काल - दोपहर 01:47 से लेकर दोपहर 04:13 बजे तक.

दशमी श्राद्ध पर तर्पण विधि

  • सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और साफ कपड़ा पहनें. घर में गंगाजल का छिड़कें.

  • दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और तांबे के लोटे में जल, दूध, जौ, चावल के साथ ही सफेद फूल व काला तिल मिलाएं. 

  • हाथ पर जल डालते हुए तर्पण करें. 

  • पितरों के लिए आटे व चावल का पिंड करके श्रद्धापूर्वक पितरों को पिंडदान करें. 

  • पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाएं और भोजन का कुछ भाग गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी के साथ ही देवता के लिए निकालें. 

  • ब्राह्मण भोजन कराएं और और उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें. गरीबों में वस्त्र आदि का दान करें.

  • शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें.

;