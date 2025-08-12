Pitru Paksha 2025: पितरों की नाराजगी के ये संकेत हैं बेहद अशुभ, समय रहते कर लें पितरों को प्रसन्न

Pitru Paksha 2025 Date: हिंदू धर्म में पितरों की नाराजगी केवल पूर्वजों के असंतोष का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और कर्मिक सिद्धांत भी है. मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात भी पूर्वजों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं और अपने वंशजों के जीवन, कर्म एवं आचरण पर दृष्टि बनाए रखती हैं. जब इन आत्माओं की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उन्हें श्रद्धा या कर्म से संतोष नहीं मिलता, या उनका स्मरण, तर्पण एवं श्राद्ध सही विधि से नहीं किया जाता, तो वे अप्रसन्न हो सकती हैं. यही स्थिति पितरों की नाराजगी कहलाती है. आइए जानते हैं कि पितरों की नाराजगी के क्या-क्या संकेत हैं और इससे बचने के कारगर उपाय क्या हैं.

पितरों की नाराजगी के प्रमुख संकेत

वंश वृद्धि में बाधा- पितृदोष के प्रभाव से परिवार में संतान उत्पत्ति में रुकावट आती है. कई बार वंश आगे नहीं बढ़ पाता और विवाह में भी अड़चनें आती हैं, या दांपत्य जीवन अशांत रहता है.

पीपल का पौधा घर में उगना- आंगन या घर के भीतर अपने आप पीपल का पौधा उग आना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के असंतोष का संकेत है.

परिवार में कलह- घर में लगातार तनाव, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े और अशांति का वातावरण होना भी पितरों की नाराजगी का लक्षण माना जाता है.

दुर्घटनाएं और बीमारियां- यदि घर का कोई सदस्य बार-बार दुर्घटनाओं का शिकार हो या लंबे समय तक बीमार रहे, तो यह भी पितरों की अप्रसन्नता का संकेत हो सकता है.

कार्य में बाधाएं- हर काम अधूरा रह जाना, प्रयासों के बावजूद सफलता न मिलना, योजनाओं का बार-बार रुक जाना भी पितृदोष के लक्षण हैं.

आर्थिक हानि- अचानक धन हानि, व्यापार में लगातार घाटा, या आर्थिक संकट में फंस जाना भी पितरों की नाराजगी का परिणाम माना जाता है.

मांगलिक कार्यों में अनदेखी- विवाह, उपनयन संस्कार जैसे शुभ अवसरों पर पितरों की पूजा न करना या उन्हें भूल जाना भी उनके असंतोष का कारण बन सकता है.

समाधान और उपाय

जब पितर नाराज होते हैं, तो वे संकेतों के माध्यम से अपने वंशजों को याद दिलाते हैं कि उन्हें तृप्त किया जाए. इसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म आदि का आयोजन कर पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मुक्ति प्रदान की जा सकती है. ऐसा करने से न केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि और शांति भी लौट आती है.

