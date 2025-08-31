Pitru Paksha 2025: वो 3 पौधे जिनको लगाते ही पितृ होते हैं प्रसन्न, घर के सभी दोष होते हैं दूर, पितृ पक्ष में जरूर लगाएं!

Pitru Paksha 2025 kab Hai: पितृ पक्ष का हिंदु धर्म में बहुत महत्व है. हर साल पितृ भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर खत्म होता है. 7 सितंबर 2025 को इस साल पितृ पक्ष शुरू हो रहा है और 21 सितंबर 2025 श्राद्ध के लिए अंतिम दिन होगा. इन तिथियों में पूर्वजों की आत्म की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं और पितृ के लिए पिंडदान, तर्पण और पूजा अर्चना कर उनको तृप्त किया जा सकता है. इसके अलावा पितृ पक्ष में एक छोटा सा उपाय करें तो पितृ को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं. दरअसल अगर पितृ पक्ष के दौरान तीन तरह के पौधे लगाएं तो इसके विशेष परिणाम जीवन में देखे जा सकते हैं.

पीपल का पौधा लगाएं

धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ की बहुत महत्ता है. कई व्रत त्योहार के समय या एक तय दिन पर पीपल के पेड़ की पूजा पाठ का विधान है. वहीं जब पितृ पक्ष की बात आती है को पीपल का पेड़ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. पीपल के पेड़ में पितरों के वास होने की मान्यता है. ऐसे में श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर घर के आसपास किसी जगह पर पीपल का पौधा लगाएं और फिर पितृ पक्ष के दौरान नियमित पूजा अर्चना करें तो पूर्वजों की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है. पितृ प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देंगे.

बरगद का पौधा लगाएं

पीपल की तरह ही बरगद के पेड़ की पूजा करने को भी अति शुभ माना जाता है. पितृ पक्ष में भी जब बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है तो पेड़ दीर्घायु, अमरता का आशीर्वाद देता है. भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव का इस पेड़ में वास होता है. पितृ पक्ष में बरगद के पौधे को किसी खुले जगह पर लगाने से घर में सुख शांति आती है और हर तरह के दोष दूर होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी का पौधा लगाएं

तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अति पवित्र माना गया है. हर तीज-त्योहार पर या हर दिन ही तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है. देवी लक्ष्मी का तुलसी के पौधे में वास होता है. जब इस पौधे की पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं. वहीं जब पितृपक्ष होता है तब इन तिथियों में तुलसी का पौधा घर के भीतर लगाने से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और ग्रह दोषों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: पैसों की तंगी छू भी नहीं पाएगी, चमक जाएगी किस्मत, करें नीम के पत्तों के चमत्कारी उपाय!

और पढ़ें- Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका देंगे!

और पढ़ें- Gemstones: फ्रेशर हैं और नहीं मिल रही जॉब, धारण करें इन 4 में से कोई भी एक रत्न फिर देखें चमत्कार!