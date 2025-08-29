Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में इन 5 चीजों के दान से जाग जाती है सोई किस्मत, पितर खुश होकर देते हैं खुशहाली का वरदान

Pitru Paksha 2025: पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें तृप्त करने के लिए पितृ पक्ष अत्यंत शुभ अवधि होती है. इस दौरान लोग अपने-अपने पूर्वजों का मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करते हैं. पितृ पक्ष के दौरान बिहार के गया जी में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से 7 पीढ़ियां खुशहाल रहती हैं. कहते हैं कि देवता भी तभी कृपा बरसाते हैं, जब पितर यानी हमारे पूर्वज प्रसन्न रहते हैं. इसलिए पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा. कहते हैं कि पितृ पक्ष में कुछ चीजों का दान पूर्वजों की विशेष कृपा दिला सकता है. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन पांच चीजों का दान करना शुभ और मंगलकारी है.

अन्नदान

पितृ पक्ष में अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार, अन्न दान करने से पितर संतुष्ट होते हैं और परिवार में कभी अन्न का अभाव नहीं होता. यह दान भूखे और जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए. इसलिए पितृ पक्ष में याद से अन्न का दान करें.

Add Zee News as a Preferred Source

जल और तांबा के बर्तनों का दान

जल जीवन का आधार है, इसलिए इसे दान करने का महत्व सर्वोच्च है. पितृ पक्ष में जल से भरा ताम्रपात्र (तांबा के बर्तन) दान करने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में जल और धन की कमी नहीं होती.

वस्त्र का दान

शास्त्रों के अनुसार, पितरों की तृप्ति के लिए पितकृ पक्ष में नए वस्त्र दान करना शुभ माना गया है. खासतौर पर सफेद वस्त्र या धोती-कुर्ता दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं. यह दान ब्राह्मणों, साधुओं या जरूरतमंदों को देना चाहिए.

तिल और घी का दान

तिल और घी का दान पितृ दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है. श्राद्ध कर्म में तिल का विशेष महत्व है क्योंकि यह पितरों को तृप्त करता है. वहीं घी का दान करने से साधक के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य आता है.

यह भी पढ़ें: कब,कहां और कैसे किया जाता है अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध? प्रेतशिला से है खास कनेक्शन

धान्य और गुड़ का दान

धान्य (अनाज) और गुड़ का दान भी पितृ पक्ष में शुभ फलदायी माना गया है। यह दान साधक के जीवन में अन्न-धन की वृद्धि करता है और परिवार में सुख-शांति बनाए रखता है. साथ ही पूर्वजों की विशेष कृपा दिलाने में मददगार साबित होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)