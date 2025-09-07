बच्‍चों, अविवाहित लोगों, आत्‍महत्‍या करने वाले... जानें पितृ पक्ष की किस तिथि पर किसका किया जाता है श्राद्ध?
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के 15 दिन बहुत खास होते हैं. इसकी हर तिथि का अपना महत्‍व है, जिनमें लोग अपने पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए पितृ कर्म करते हैं. जानिए ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्‍यु हुई हो या मृत बच्‍चों का श्रात्र कब करना चाहिए. 

Sep 07, 2025
Pitru Paksha 2025: इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और वे 21 सितंबर तक चलेंगे. भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होने वाले पितृ पक्ष अश्विन अमावस्‍या तक चलते हैं. श्राद्ध के इन दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. ताकि पितरों की आत्‍मा को शांति मिले. पितृ पक्ष की सारी तिथियों का महत्व है. जानिए किस तिथि पर किसका श्राद्ध किया जाता है. 

किस तिथि पर किसका किया जाता है श्राद्ध?

पूर्णिमा श्राद्ध या पहला श्राद्ध: पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर को होगा. इस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुई हो.

प्रतिपदा या पहला श्राद्ध: प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 8 सितंबर को होगा. इस दिन किसी भी महीने के किसी भी पक्ष में प्रतिपदा तिथि को मरने वालों का श्राद्ध किया जाता है. 

द्वितीय श्राद्ध: द्वितीया तिथि का श्राद्ध 9 सितंबर को किया जाएगा. इस दिन उन पितरों के लिए पितृकर्म किया जाएगा जिनका निधन किसी भी महीने की द्वितीया तिथि को हुआ हो. 

तृतीया श्राद्ध: तृतीया तिथि का श्राद्ध 10 सितंबर को होगा. जिन पूर्वजों की की मृत्यु किसी भी महीने की तृतीया तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध तृतीया को किया जाता है. 

चौथा श्राद्ध: चतुर्थी तिथि का श्राद्ध भी इस बार 10 सितंबर तक को ही होगा. जिन पूर्वजों का निधन किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि के दिन होगा. 

पांचवां श्राद्ध या महाभरणी श्राद्ध: पंचमी तिथि का श्राद्ध 11 सितंबर को होगा. इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्‍यु पंचमी तिथि को हुई हो, साथ ही इस दिन अविवाहित पितरों का श्राद्ध किया जाता है. 

छठा श्राद्ध: षष्ठी तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर को किया जाएगा. जिन पितरों की मृत्‍यु षष्ठी तिथि के दिन हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है. 

सप्तमी श्राद्ध: सप्तमी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर को होगा. जिन पूर्वजों की मृत्‍यु सप्तमी तिथि के दिन हुई हो उनका श्राद्ध सप्तमी के दिन ही किया जाता है. 

आठवां श्राद्ध: अष्टमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को होगा. जिन पितरों की मृत्यु किसी भी महीने की अष्टमी तिथि के दिन हुई हो उनका श्राद्ध अष्टमी तिथि के दिन होगा.

नौवां श्राद्ध: नवमी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर को होगा. इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्‍यु नवमी तिथि को हुई हो. साथ ही नवमी के दिन उन महिलाओं का श्राद्ध होता है जिनके निधन की तिथि पता ना हो. 

दसवां श्राद्ध: दशमी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर को होगा. जिस पितर की मृत्यु किसी भी महीने की दशमी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध पितृ पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है. 

ग्‍यारहवां श्राद्ध: एकादशी तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर को होगा. इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की एकादशी के दिन हुई हो. 

बारहवां श्राद्ध: द्वादशी तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर को होगा. इस दिन  उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन द्वादशी तिथि के दिन हुआ हो. साथ ही इस दिन संन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है. 

तेरहवां श्राद्ध: त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध या मघा श्राद्ध 19 सितंबर को होगा. इस दिन त्रयोदशी तिथि को मरने वाले पितरों के साथ बच्‍चों का श्राद्ध भी किया जाता है. 

चौदहवां श्राद्ध: चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को होगा. इस दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्‍यु किसी भी महीने की चतुर्दशी तिथि को हुई हो. साथ पितृ पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन उन लोगों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो. जैसे - किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण असमय निधन, हत्‍या होना या आत्‍महत्‍या करने के कारण असमय मौत. 

सर्वपितृ अमावस्या या आखिरी श्राद्ध: सर्व पितृ अमावस्‍या का श्राद्ध 21 सितंबर को है. इस दिन सभी ज्ञात-अज्ञात पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है. यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है जब सभी पितरों की पूजा की जाती है. इस साल इसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लिहाजा अमावस्‍या के श्राद्ध में कोई समस्‍या नहीं होगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

