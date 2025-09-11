Shradh by Daughter: पितृ पक्ष चल रहे हैं और लोग अपने मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं. आमतौर पर पितृ कर्म पुरुषों द्वारा किए जाते हैं. पर कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या महिलाएं भी श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकती हैं?
Pind daan by daughter: श्राद्ध पक्ष के 15 दिन अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के होते हैं. मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितृ कर्म यानी कि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. वहीं परिजनों को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है. सामान्यत: पुरुष ही पितृ कर्म करते हैं और उसमें भी घर के बड़े बेटे या छोटे बेटे के द्वारा पितृ कर्म संपन्न किए जाते हैं. वहीं पति अपनी पत्नी का श्राद्ध करते हैं. लेकिन जिन लोगों के परिवार में किसी कारणवश पुत्र नहीं हैं या श्राद्ध करने के लिए कोई पुरुष नहीं हैं तो क्या ऐसी स्थिति में बेटियां, पत्नी या घर की अन्य महिलाएं श्राद्ध-तर्पण आदि कर सकती हैं. इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में दिया गया है.
माता सीता ने किया था ससुर का श्राद्ध
वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि वनवास के दौरान जब भगवान श्रीराम अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया जी पहुंचे तो उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता भी थीं. सीता माता को फल्गु नदी के तट पर बिठाकर प्रभु राम और भाई लक्ष्मण पिंडदान का सामान लेने के लिए नगर की ओर गए. लेकिन उन्हें आने में विलंब हो रहा था. तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है. इसके बाद राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता को दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा. तब सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया. यानी कि तभी से साफ है कि महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं.
किन स्थितियों में महिलाएं कर सकती हैं श्राद्ध-पिंडदान
- यदि बड़ा बेटा और छोटा बेटा उपस्थित ना हो तो बहू भी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान आदि कर सकती है. इसके अलावा बेटियां भी अपने पिता के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती हैं.
- बेटे-बेटी के अभाव में पत्नी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है.
- यदि पत्नी जीवित न हो तो सगा भाई या भतीजा, भांजा, नाती, पोता भी श्राद्ध कर सकते हैं.
- यदि कोई भी परिजन ना हो तो ऐसी स्थिति में शिष्य, मित्र, कोई अन्या रिश्तेदार या फिर कुलपुरोहित भी मृतक का श्राद्ध कर सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)