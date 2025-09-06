Pitru Paksha 2025 Day 1: पितृ पक्ष के पहले दिन कैसे होता है पितरों का श्रद्ध, तर्पण और पिंडदान, जानें स्टेप बाय स्टेप विधि
Pitru Paksha 2025 Day 1: पितृ पक्ष के पहले दिन कैसे होता है पितरों का श्रद्ध, तर्पण और पिंडदान, जानें स्टेप बाय स्टेप विधि

Pitru Paksha 2025 Day 1 Shradh: पितृ पक्ष का पहला दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि पर हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के पहले दिन पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें और इसके लिए सही विध, मुहूर्त और मंत्र क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:56 PM IST
Pitru Paksha 2025 Day 1: पितृ पक्ष के पहले दिन कैसे होता है पितरों का श्रद्ध, तर्पण और पिंडदान, जानें स्टेप बाय स्टेप विधि

Pitru Paksha 2025 Day 1 Shradh Vidhi: पितृ पक्ष इस साल 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगी. इस दौरान 15 दिनों तक पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाएंगे. कहते हैं कि जो कि अपने पूर्वजों के निमित्त साल में एक बार तर्पण करता है, उन्हें पितृ देव की असीम कृपा प्राप्त होती है. पितरों की कृपा के परिणामस्वरूप घर-परिवार खुशहाल रहता है. इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान को विशेष महत्व दिया गया है. शास्त्रों में पितृ पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध को लेकर विशेष नियम और विधियां बताई गई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पितृ पक्ष के पहले दिन यानी 7 सितंबर 2025 को पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कैसे करें. 

श्राद्ध की प्रारंभिक विधि

सबसे पहले श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पवित्र स्नान करता है और नए, साफ-सफेद वस्त्र धारण करता है. इसके बाद वह कुश से बनी अंगूठी (पवित्री) बनाकर उंगली में धारण करता है, जिसे पितरों का आवाहन करने के लिए शुभ माना जाता है. फिर एक चौकी को सफेद कपड़े से ढककर उस पर जौ और तिल बिछाए जाते हैं. उसी पर पूर्वजों की तस्वीर या प्रतीक रखी जाती है. पूर्वजों के श्राद्ध के निमित्त यह पूरी प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर की जाती है क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है.

तर्पण और पिंडदान की विधि

श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पितरों को आमंत्रित कर पिंडदान करता है. पिंड चावल, दूध, शहद और चीनी मिलाकर बनाया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि पूर्वजों का आवाहन सफल हुआ है. तर्पण के समय जल, आटा, काले तिल और कुश को मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है.

जब श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पूर्ण हो जाता है, तब पितरों के लिए भोजन तैयार कर अर्पित किया जाता है. यह भोजन बाद में जरूरतमंदों, गरीबों और भूखों को दिया जाता है. परंपरा के अनुसार भोजन का एक भाग कौओं, कुत्तों और चींटियों के लिए भी अलग निकाला जाता है. अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है. माना जाता है कि इस प्रकार पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है.

श्राद्ध, तर्पण के लिए आवश्यक सामग्री

सफेद कपड़ा, जल से भरा पात्र, मुट्ठी भर चावल, तिल, जौ और कुश, दीपक, अगरबत्ती, फूल, सफेद मिठाइयां और पूर्वजों की तस्वीर या प्रतीक.

पितृ पक्ष में किए जाने वाले उपाय

श्राद्ध और तर्पण- यह पितरों को जल और अन्न अर्पित करने की मुख्य विधि है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है. 

उपवास- इस काल में उपवास रखने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है.

दान- जरूरतमंदों, मंदिरों या धार्मिक संस्थाओं को अन्न, वस्त्र या धन दान करना पितरों को तृप्त करने का श्रेष्ठ साधन है.

पूजा- घर या मंदिर में पूर्वजों की पूजा करके उनका स्मरण करना महत्वपूर्ण है.

मंत्र जप- पितरों की आत्मा की शांति के लिए वैदिक मंत्रों का जाप शुभ फल देता है।

कथा वाचन- पूर्वजों के बारे में कथा सुनना या सुनाना उनके प्रति आदर और आभार प्रकट करने का उत्तम तरीका है.

तर्पण का मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में तर्पण करने के लिए सबसे शुभ समय कुतुप काल होता है. दृक पंचांग के अनुसार, श्राद्ध के पहले दिन कुतुप काल का मुहूर्त सुबह 11 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 1 बजकर 34 मिनट से लेकर 4 बजकर 04 मिनट तक रहेगा. 

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में चाहकर भी ना खरीदें ये चीजें, वरना ताउम्र झेलना पड़ेगा पितृ दोष

पितृ पूजन मंत्र

ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृो प्रचोदयात्।

ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:।

ॐ अद्य-भूताय विद्महे सर्व-सेवाय धीमहि।

पितृ पक्ष के पहले दिन किन पितरों का करें श्राद्ध

धार्मिक परंपरा के अनुसार, पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध प्रतिपदा तिथि का होता है. इस दिन उन पितरों के श्राद्ध का विधान है, जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि पर होती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

