Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध आज, जानें तर्पण की विधि और शुभ मुहूर्त!
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध आज, जानें तर्पण की विधि और शुभ मुहूर्त!

Pitru Paksha 2025 Shradh: पितृ पक्ष में पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्ति किया जाता है और उनकी शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान कर्म किए जाते हैं. आइएं जानें द्वादशी श्राद्ध का क्या है विशेष महत्व और मुहूर्त. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:00 AM IST
How to perform Dwadashi Shraddha: पितृ पक्ष में द्वादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन उन पितृ का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की द्वादशी तिथि पर हुई हो. इस साल 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक पितृ पक्ष है जिसमें पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान कर उन्हें तृप्त किया जा रहा है. श्राद्ध करने से परिवार जन को पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. पितृ संतुष्ट होकर परिवार जन को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ध्यान दें कि इस साल 18 सितंबर 2025, गुरुवार को पितृ पक्ष के द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. आइएं इस तिथि के मुहूर्त जान लें.

2025 द्वादशी श्राद्ध के मुहूर्त 
द्वादशी तिथि प्रारम्भ- 17 सितंबर 2025 को 11:39 पी एम बजे से,
द्वादशी तिथि समाप्त- 18 सितंबर 2025 को 11:24 पी एम बजे तक।
 
श्राद्ध अनुष्ठान के मुहूर्त और समय
अपराह्न काल - दोपहर  01:46 बजे से लेकर 04:12 पी एम
श्राद्ध के लिए अवधि- 02 घंटे 26 मिनट का समय.
 
कुतुप मुहूर्त - दोपहर 12:08 बजे से लेकर दोपहर 12:57 
श्राद्ध के लिए अवधि- 00 घंटे 49 मिनट का समय..
 
रौहिण मुहूर्त - दोपहर  में 12:57 बजे से लेकर दोपहर 01:46 बजे तक.
श्राद्ध के लिए अवधि- 00 घंटे 49 मिनट का समय.

द्वादशी तिथि की तर्पण विधि
सुबह के समय स्नान कर लें और साफ कपड़ा धारण करें. पूजा के स्थान पर गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें. 
हाथ में जल लें, जौ, कुशा और काले तिल लें. अब दक्षिण दिशा में मुख करें और पितरों का तर्पण करें. 
चावल, जौ और तिल से बनाए गए पिंड को पितरों को अर्पित कर दें.
पितरों के लिए बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन बनाएं और अर्पित करें. 
ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसमें से कुछ अंश गाय के लिए निकालें, कौवे और कुत्तों के लिए निकालें. 
ब्राह्मण दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म पूरा करें. गरीबों में जरूरी चीजें दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

