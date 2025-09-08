पितृ पक्ष 2025: 9 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध, जानें शुभ मुहूर्त और तर्पण विधि!

Shradh Paksha 2025: पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हो चुकी है और 9 सितंबर 2025 को द्वितीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. पितरों की शांति और मुक्ति के लिए विधि विधान से पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाएगा. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के अनुसार ही तर्पण करने का विधान है. इस तरह 9 सितंबर को जिन भी पितरों का तर्पण किया जाएगा उनकी मृत्यु तिथि द्वितीया होगी. ध्यान दें कि तर्पण और श्राद्ध कर्म हमेशा अपराह्न काल, अभिजीत मुहूर्त, कुतुप काल या रोहिणी काल में करने का विधान है. ऐसे में आइए 9 सितंबर के दिन श्राद्ध कर्म के मुहूर्त जान लें.

द्वितीया तिथि 08 सितंबर 2025 की रात को 09:11 से शुरू होगा और 09 सितंबर को 2025 को शाम के समय 06:28 तिथि का समापन होगा.

09 सितंबर 2025 पर द्वितीया तिथि श्राद्ध का शुभ मुहूर्त क्या है

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक.

कुतुप काल: सुबह में 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक।

रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:43 से लेकर दोपहर 01:33 तक.

अपराह्न काल: दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 04:03 तक.

श्राद्ध पक्ष में द्वितीया तिथि पर सत्तू का महत्व क्या है

जिन लोगों की मृत्यु द्वितीया तिथि पर हुई है उनका श्राद्ध कर्म इस तिथि पर किया जाएगा. द्वितीया तिथि के श्राद्ध के समय तिल व सत्तू का तर्पण आदि करें. सत्तू में तिल मिलाएं और अपसव्य से दक्षिण-पश्चिम दिशा में होकर विधि पूरा करें. इसके लिए उत्तर-पूरब क्रम से सत्तू को छिड़के और पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें.

श्राद्ध पक्ष में द्वितीया तिथि पर तर्पण और श्राद्ध विधि:-

द्वितीया श्राद्ध के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और धोती जनेऊ पहनें.

दोपहर के समय तय मुहूर्त पर अंगुली में दरभा घास मोड़कर पहन लें.

पहले से बनाया पिंडों को एक एक कर पितरों को अर्पित करते जाएं.

अब बर्तन से धीरे धीरे जल अर्पित करते जाएं.

इस दिन अगर भगवान विष्णु और यमदेव की पूजा करें अधिक शुभ होगा.

इसके बाद तर्पण कर्म कर लें और पितरों के लिए बनाए भोजन को भी रखें व गूठे से जल चढ़ाएं.

अब भोजन को गाय मात, कौवे और कुत्ते खिलाएं इसके बाद चीटियों के लिए भी भोजन छोड़ दें.

अंत में ब्राह्मण भोज करवाकर तर्पण कर्म को पूरा करें. फिर यथाशक्ति दान दक्षिणा करें.

