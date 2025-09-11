Pitru Paksha 2025: 7 पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा पितृ दोष, इन 4 जगहों पर भूलकर भी ना करें पूर्वजों का श्राद्ध

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान लोग अपने-अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे. शास्त्रों में पितृ पक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है. कहते हैं कि इस दौरान पूर्वजों के निमित्त ये कार्य करने से सात पीढ़ियां खुशहाल रहती है. वहीं, जब किन्हीं वजहों से पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है, तो आने वाली सात पीढ़ियों को पितृ दोष झेलना पड़ता है. इसलिए पितृ पक्ष के दौरान कुछ जगहों पर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में.

भादो पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक है श्राद्ध का विधान

भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है. यह अवधि पूर्वजों को याद करने और उन्हें तर्पण, पिंडदान एवं श्राद्ध अर्पित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. मान्यता है कि इस दौरान किया गया श्राद्ध तभी फलदायी होता है, जब यह सही विधि और उपयुक्त स्थान पर सम्पन्न किया जाए.

कहां न करें श्राद्ध?

श्राद्ध करते समय स्थान का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए. अपवित्र भूमि जैसे कांटेदार जगह, बंजर भूमि या खुले में शौच से अपवित्र स्थलों पर श्राद्ध करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है. ऐसी जगह पर किया गया श्राद्ध पूर्वजों तक नहीं पहुंचता और ऐसा करने वालों पितृ दोष का कष्ट भोगना पड़ सकता है. ऐसे में मंदिर या देवस्थान में भी श्राद्ध नहीं किया जाता. इसका कारण है कि देवताओं और पितरों की पूजा एक साथ नहीं की जाती. मंदिर परिसर में किया गया श्राद्ध न तो फल देता है और न ही पितर उसे स्वीकार करते हैं.

श्मशान भूमि को भी श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त माना गया है. गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि श्मशान में नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं और वहां का वातावरण अपवित्र होता है. ऐसे स्थान पर श्राद्ध करने से आत्मा की शांति बाधित हो सकती है.

कहां करें श्राद्ध

पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए सबसे शुभ स्थान- नदी या समुद्र का किनारा, तीर्थ स्थल, या फिर घर का पवित्र वातावरण होता है. इन जगहों पर किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है.

श्राद्ध का सही समय

पितृ पक्ष में पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने के लिए शुभ समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. सुबह का समय देवताओं की उपासना के लिए और रात्रि का समय नकारात्मक ऊर्जाओं के सक्रिय रहने के कारण उपयुक्त नहीं माना गया है. इसलिए श्राद्ध के लिए मध्यान्ह (दोपहर) का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इसी समय पितरों की आत्मा को तर्पण और पिंडदान से संतुष्टि मिलती है.

