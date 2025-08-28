Garuda Purana: पितृ पक्ष में ये दो दिव्य पितृ पहुंचाते हैं पितरों तक श्राद्ध का भोजन, इस तरह तृप्त होंगे पूर्वज
Garuda Purana: पितृ पक्ष में ये दो दिव्य पितृ पहुंचाते हैं पितरों तक श्राद्ध का भोजन, इस तरह तृप्त होंगे पूर्वज

Pitru Paksha 2025 Divya Pitra: कुछ दिनों बाद पितृ पक्ष शुरू होने वाला है. इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिव्य पितर कौन होते हैं, जो पितरों तक श्राद्ध का भोजन पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं इन दो दिव्य पितरों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:51 PM IST
Garuda Purana: पितृ पक्ष में ये दो दिव्य पितृ पहुंचाते हैं पितरों तक श्राद्ध का भोजन, इस तरह तृप्त होंगे पूर्वज

Pitru Paksha 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक को श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष कहते हैं. इस पक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म करते हैं. मान्यता है कि जो कोई पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करता है, उसकी आने वाली सात पीढ़ियां खुशहाल रहती हैं. कहते हैं कि पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करने से पितृ दोष भी खत्म होता है, परिणामस्वरूप जीवन खुशहाल रहता है. पूर्वजों की कृपा से नौकरी-व्यापार में तरक्की होती रहती है. परंपरा के अनुसार, पितृ पक्ष में दो दिव्य पितृ बेहद खास महत्व रखते हैं. ये वो पितृ होते हैं, जो पितरों तक श्राद्ध का अन्न पहुंचाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन दिव्य पितरों के बारे में.

श्राद्ध का भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है?

पितृ पक्ष में लोग इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि श्राद्ध में निकाला गया भोजन क्या वाकई पितरों तक पहुंचता है. अगर वह पहुंचता है तो कैसे. इसका उत्तर गरुड़ पुराण में है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नामक दो दिव्य पितृ भोजन को पितरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. भोजन का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि पितर किस योनि में स्थित हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, देव योनि में भोजन अमृत रूप में पहुंचता है. जबकि, मानव योनि में भोजन अन्न के रूप में प्राप्त होता है. वहीं, पशु योनि में भोजन घास बनकर मिलता है और नाग योनि में भोजन वायु का स्वरूप धारण करता है. इसके साथ ही यक्ष योनि में भोजन पान के रूप में पहुंचता है. इसलिए चाहे पितर किसी भी योनि में क्यों ना हों, श्राद्ध का अर्पण उन तक अवश्य पहुंचता है. 

यह भी पढ़ें: कब,कहां और कैसे किया जाता है अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध? प्रेतशिला से है खास कनेक्शन

पितृ पक्ष में भोजन निकालने की परंपरा

पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय भोजन परोसने से पहले पांच पत्तों पर अर्पण निकालना जरूरी माना गया है. यह परंपरा बहुत पुरानी और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. पहला हिस्सा गाय के लिए निकाला जाता है, जबकि दूसरा भाग कुत्ते के लिए निकाला जाता है. इसके अलावा तीसरा भाग चींटी के लिए और चौथा भाग कौवे के लिए निकाला जाता है. इतना ही नहीं, श्राद्ध अन्न का पांचवां हिस्सा देवताओं के लिए निकाला जाता है. मान्यता है कि पितर पितृ पक्ष के दौरान इन्हीं रूपों में धरती पर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं. इसलिए श्राद्ध कर्म में इन हिस्सों को निकालना बेहद जरूरी माना जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

