Pitru Paksha 2025 Date: पितृपक्ष की प्रमुख तिथियों की देखें लिस्ट, इस विधि से करें श्राद्ध, कुंडली से पितृदोष होगा दूर

Pitru Paksha 2025 Ki Date: पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है. पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है जो 16 दिनों तक चलता है. इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में पितृ देव पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने वंशजों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म को स्वीकार कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानें पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है, इसके मुख्य तिथि कौन सी है और श्राद्धि करने की क्या विधि है.

2025 में पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा है

हिंदू पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2025 Date) की शुरुआत इस साल 07 सितंबर 2025 से हो रही है. पितृ पक्ष की समाप्ति सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर 21 सितंबर 2025 को रविवार के दिन होगी.

श्राद्ध की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं - (Shradh Important Dates)

पूर्णिमा श्राद्ध सितंबर 7, 2025, दिन रविवार को भाद्रपद, शुक्ल पूर्णिमा तिथि.

प्रतिपदा श्राद्ध सितंबर 8, 2025, दिन सोमवार को आश्विन, कृष्ण प्रतिपदा तिथि.

द्वितीया श्राद्ध सितंबर 9, 2025, दिन मंगलवार को आश्विन, कृष्ण द्वितीया तिथि.

तृतीया श्राद्ध सितंबर 10, 2025, दिन बुधवार को आश्विन, कृष्ण तृतीया तिथि.

चतुर्थी श्राद्ध सितंबर 10, 2025, दिन बुधवार को आश्विन, कृष्ण चतुर्थी तिथि.

पंचमी श्राद्ध सितंबर 11, 2025, दिन बृहस्पतिवार को आश्विन, कृष्ण पंचमी तिथि.

महा भरणी सितंबर 11, 2025, दिन बृहस्पतिवार को आश्विन, भरणी नक्षत्र तिथि.

षष्ठी श्राद्ध सितंबर 12, 2025, दिन शुक्रवार को आश्विन, कृष्ण षष्ठी तिथि.

सप्तमी श्राद्ध सितंबर 13, 2025, दिन शनिवार को आश्विन, कृष्ण सप्तमी तिथि.

अष्टमी श्राद्ध सितंबर 14, 2025, दिन रविवार को आश्विन, कृष्ण अष्टमी तिथि.

नवमी श्राद्ध सितंबर 15, 2025, दिन सोमवार को आश्विन, कृष्ण नवमी तिथि.

दशमी श्राद्ध सितंबर 16, 2025, दिन मंगलवार को आश्विन, कृष्ण दशमी तिथि.

एकादशी श्राद्ध सितंबर 17, 2025, दिन बुधवार को आश्विन, कृष्ण एकादशी तिथि.

द्वादशी श्राद्ध सितंबर 18, 2025, दिन बृहस्पतिवार को आश्विन, कृष्ण द्वादशी त्रयोदशी तिथि.

श्राद्ध त्रयोदशी श्राद्ध सितंबर 19, 2025, दिन शुक्रवार को आश्विन, कृष्ण त्रयोदशी तिथि.

मघा श्राद्ध सितंबर 19, 2025, दिन शुक्रवार को आश्विन, मघा नक्षत्र होगा.

चतुर्दशी श्राद्ध सितंबर 20, 2025, दिन शनिवार को आश्विन, कृष्ण चतुर्दशी तिथि.

सर्वपितृ अमावस्या सितंबर 21, 2025, दिन रविवार को आश्विन, कृष्ण अमावस्या तिथि.

श्राद्ध कैसे करें (Shradh Vidhi)

अपने पुरोहित या किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण से ही श्राद्ध कर्म यानी पिंड दान, तर्पण आदि करवाएं.

श्राद्ध पूजा दोपहर के समय करने का विधान है. इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें.

योग्य ब्राह्मण की मदद से मंत्रोच्चारण करें.

पूजा के बाद पितरों को जल से तर्पण करें.

इसके बाद पितरों को भोग अर्पित करें और उसी भोग में से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा निकाल दें.

भोजन डालते समय पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करें.

मन ही मन पितरों श्राद्ध ग्रहण करने के लिए निवेदन करें.

श्राद्ध पूजा की सामग्री (Shradh Samagri)

रोली, सिंदूर, गुड़, छोटी सुपारी

कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस

शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता

रक्षा सूत्र, जनेऊ, पान का पत्ता

जौ, हवन सामग्री, मिट्टी का दीया

रुई बत्ती, अगरबत्ती, जौ का आटा

गंगाजल, खजूर, केला, सफेद फूल

दही, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर

स्वांक के चावल, मूंग, चावल, गन्ना.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

