Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष में आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध कर्म, जानें कुतुप काल कब से कब तक, क्या हैं शुभ मुहूर्त!
धर्म

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष में आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध कर्म, जानें कुतुप काल कब से कब तक, क्या हैं शुभ मुहूर्त!

Shraddha Paksha 2025 Ashtami Shraddha: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी अपनी पितरों का कुतुप काल के मुहूर्त में तर्पण करता है उसे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती है बल्कि ऐसे लोगों को उनके पितर आशीर्वाद देते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:00 AM IST
Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025

Pitru Paksha 2025 Ashtami Tithi Shraddha: श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि के श्राद्ध का बहुत महत्व है. इस तिथि पर उन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिसकी मृत्यु अष्टमी तिथि पर हुई हो. विधिवत श्राद्ध कर्म करने व तर्पण करने से पितर शांत और संतुष्ट होते हैं और अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देते हैं. धार्मिक मान्यताएं हैं किकुतुप काल के मुहूर्त में श्राद्ध और तर्पण करने से इसका फल पितरों तक सीधा पहुंचता है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं. आइए जानें अष्टमी तिथि के श्राद्ध के मुहूर्त और तर्पण विधि क्या है. 

अष्टमी श्राद्ध का मुहूर्त 2025:
14 सितंबर 2025 रविवार को अष्टमी श्राद्ध तिथि कब से कब तक: अष्टमी तिथि 14 सितंबर 2025 को सुबह 05:04 बजे से शुरू हो रहा है और तिथि का समापन 15 सितंबर 2025 को सुबह के समय 03:06 बजे होगा. 

14 सितंबर 2025, रविवार को अनुष्ठान का समय कब से कब तक:  
अष्टमी श्राद्ध अनुष्ठान के लिए अपराह्न काल- दोपहर 01:47 से लेकर 04:15 तक.
अष्टमी श्राद्ध के लिए कुतुप मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक. 
अष्टमी श्राद्ध के लिए रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12:58 से लेकर दोपहर 01:47 तक.

श्राद्ध की विधि

  • जिस भी साधक को पितृ का तर्पण श्राद्ध आदि करना है वे सुबह के समय उठें और स्नान आदि कर साफ कपड़े धारण कर लें. 

  • एक थाली में जल, काला तिल लेकर कच्चा दूध, जौ और तुलसी जैसी सामग्री रख लें. 

  • कुश की अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करें और हाथ में जल, सुपारी, सिक्का के साथ ही फूल लेकर पितृ के तर्पण का संकल्प उठाएं. 

  • इसके बाद पितरों के नाम लेकर उनके गोत्र का उच्चारण कर तर्पण करें. 

  • चावल, जौ, और काले तिल को मिलाएं और पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें. भूल के लिए क्षमा मांगें. 

  • अब श्राद्ध के लिए बनाए भोजन में पांच हिस्से निकाले. गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी व देवता यानी पंचबलि के निमित्त. 

  • इस विधि के बाद ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोज कराएं जिसमें आठ ब्राह्मण होने चाहिए. संभव न हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं.

  • आखिरी में ब्राह्मणों को दक्षिणा और दान दे और जरूरतमंदों में भी जरूरी खानपान और वस्त्र आदि का दान करें.

  • गीता के आठवें अध्याय का पाठ करते हुए श्राद्ध कर्म को संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Astro Tips: थाली में जूठा छोड़ने की भूल पड़ सकती है भारी, झेल नहीं पाएंगे देवी अन्नपूर्णा का क्रोध!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

pitru paksha 2025

