Pitru Paksha 2025: आज ग्यारस श्राद्ध पर पितरों के लिए खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार, जानें शुभ मुहूर्त और तर्पण विधि
धर्म

Pitru Paksha 2025: आज ग्यारस श्राद्ध पर पितरों के लिए खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार, जानें शुभ मुहूर्त और तर्पण विधि

Ekadashi Shradh On Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध को पूर्वजों के लिए विशेष माना गया है, इस तिथि पर व्रत रखकर और पितरों का श्राद्ध करके उनकी आत्मा को शांत किया जा सकता है और उनक लिए मुक्ति का रास्ता खोला जा सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:00 AM IST
Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025

Ekadashi Shradh 2025: श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन पितरों का श्राद्ध करना अति महत्वपूर्ण बताया गया है. इस तिथि पर जब पितृ का विधि विधिन से उनके वंशज श्राद्ध करते हैं तो उन पितृ के लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं. किसी भी माह की एकादशी तिथि पर दिन पुर्वजों की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध कर्म एकादशी तिथि पर क्या जाता है. आइए जानें ग्यारस श्राद्ध के लिए शुभ मुहूर्त और तर्पण विधि क्या है.

एकादशी श्राद्ध कब है
एकादशी श्राद्ध पर इंदिरा एकादशी व्रत का संयोग हो रहा है. जहां तक ग्यारस श्राद्ध की बात है तो ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की जो भी साधक उपासना करता है और पूर्वजों का श्राद्ध कर उन्हें संतुष्ट करता है वह पितृदोष से मुक्त होता है और उसके पितृ शांत होते हैं. इस बार एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार को है. 

एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण का समय
एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण के 3 मुहूर्त रहेंगे- कुतुप मुहूर्त, रौहिण मुहूर्त और अपराह्न काल.
कुतुप मुहूर्त- सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 1:29 बजे तक.
अपराह्न काल- इस दिन दोपहर 1:29 बजे से लेकर दोपहर 3:56 बजे तक.

एकादशी श्राद्ध पर तर्पण विधि
श्राद्ध करने वाले व्यक्ति पवित्रता बनाए रखें. सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें. 
तर्पण के लिए सबसे पहले हाथ में जल धारण करें और जौ, कुशा के साथ ही काले तिल से पितरों का तर्पण क्रिया करें. 
पिंडदान के लिए आटे, जौ, तिल और चावल लें और उसका पिंड बनाएं. इसे श्रद्धा पूर्वक पितरों को अर्पित कर दें. 
पितरों को शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करें.
ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों के लिए अलग हिस्सा निकाले. 
अब ब्राह्मण को आदरपूर्वक दक्षिणा दें और जरूरतमंदों में सामग्री दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

pitru paksha 2025

