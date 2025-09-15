Matra Navami 2025: आज श्राद्ध पक्ष की मातृ नवमी, नोट कर लें तर्पण का शुभ मुहूर्त और योग!
धर्म

Matra Navami 2025: आज श्राद्ध पक्ष की मातृ नवमी, नोट कर लें तर्पण का शुभ मुहूर्त और योग!

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष की नवमी तिथि पर विशेष रूप से उन माताओं बहनों या बेटियों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु उनके पति के जीवित रहते हुआ हुई हो.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:00 AM IST
Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025

Navami Ka Shradh Kab Hai 2025: वैदिक ज्योतिष में श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष का बहुत महत्व बताया गया है. पितरों को समर्पित ये 16 दिन तर्पण से लेकर पिंडदान आदि के लिए अति शुभ माने गए है. इसी तरह मातृ नवमी तिथि पितृ पक्ष का विशेष दिन है. नवमी तिथि के श्राद्ध पर उन लोगों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी माह की नवमी तिथि पर हुई हो. इसके साथ ही मातृ नवमी पर घर की उन माताओं, बहनों और बेटियों का तर्पण किया जाता है जिनका निधन पति के जीवित रहते हुए यानी सुहागिन रहते हुए हुआ हो लेकिन उनकी पुण्यतिथि के बारे में सही जानकारी न हो. आइए जानें मातृ नवमी पर तर्पण के लिए कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन क्या योग बनेंगे.

मातृ नवमी तिथि 2025
नवमी तिथि 15 सितंबर 2025 को प्रातः 03:06 बजे से शुरू होगी. 
16 सितंबर 2025 को रात के 01:31 बजे नवमी तिथि समाप्त होगी.

तर्पण के लिए शुभ मुहूर्त 
कुतुप मूहूर्त- सुबह 11:52 मिनट से लेकर दोपहर 12:42 मिनट तक.
रौहिण मूहूर्त- दोपहर 12:42 मिनट से लेकर 01:31 मिनट तक.
अपराह्न काल- दोपहर 01:30 मिनट से लेकर 03:58 मिनट तक.

मातृ नवमी पर शुभ योग
मातृ नवमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
मातृ नवमी पर अमृत सिद्धि योग बन रहा है. 

मातृ नवमी श्राद्ध विधि

  • नवमी तिथि पर पितरों का स्मरण करते हुए सुबह उठें और स्नान करें.

  • शुभ मुहूर्त में तिल, जौ, गुड़ और आटे से पिंड बनाकर जल में प्रवाहित करें. 

  • जल में तिल, कूशा के साथ ही जल हाथ में लेकर तर्पण करें. 3 बार तर्पण करने का विधान है.

  • पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाकर पितृ को अर्पित करें.

  • श्राद्ध का भोजन कौआ, गाय, कुत्ता को भी कराएं. इससे पितृ तृप्ति होंगे.

  • इसके बाद ब्राह्मण भोज करा कर दान दक्षिणा करें. इस तरह श्राद्ध को संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

