Shradh Paksha 2025: आज तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, जानें क्या है सही तिथि और तर्पण का शुभ मुहूर्त
Hindi Newsधर्म

Shradh Paksha 2025: आज तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, जानें क्या है सही तिथि और तर्पण का शुभ मुहूर्त

Tritiya Chaturthi Shradh 2025: 16 दिनों तक चलते वाले श्राद्ध कर्म के माध्यम से पितरों की शांति और मुक्ति की प्रार्थना की जाती है. आइए जानें तृतीया और चतुर्थी तिथि पर तर्पण और पिंडदान का क्या मुहूर्त बन रहा है.

Sep 10, 2025, 06:00 AM IST
Tritiya Chaturthi Shradh 2025
Tritiya Chaturthi Shradh 2025

Tritiya Chaturthi Shradh 2025 Date: 16 दिनों तक चलने वाला पितृ पक्ष साल 2025 में 7 सितंबर से शुरू हो चुका है और इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध एक ही डेट पर पड़ रहा है. हालांकि तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध मुहूर्त का समय अलग अलग हो सकता है. इस तरह साल 2025 में श्राद्ध की ये दो तिथियां साथ पड़ रही हैं. पंचांग के अनुसार  दोनों की तिथि के श्राद्ध आज यानी 10 सितंबर 2025 को किया जाएगा. पितरों की शांति और मुक्ति के लिए इन दो तिथि पर किस मुहूर्त में श्राद्ध किया जाएगा आइए इस बारे में विस्तार से जानें

तृतीया तिथि का श्राद्ध कब है?
तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर, 2025 को बुधवार दिन किया जाएगा. आश्विन, कृष्ण तृतीया तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर हुई हो. तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध भी कहते हैं.

तृतीया श्राद्ध करने का  मुहूर्त-
कुतुप मुहूर्त सुबह 11:53 बजे से लेकर दोपहर 12:43 बजे तक रहेगा.
रौहिण मुहूर्त – दोपहर 12:43 बजे से 01:33 बजे तक रहेगा.
अपराह्न काल – दोपहर 1:33 बजे से शाम 4:02 बजे तक रहेगा.

चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कब है?
आश्विन, कृष्ण चतुर्थी तिथि 10 सितंबर 2025,  बुधवार पड़ रही है और इस तिथि पर परिवार के उन मृत लोगों का तर्पण किया जाता है जिनकी  मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हुई हो. इस दिन के श्राद्ध को "चतुर्थी श्राद्ध" या "चौथ श्राद्ध" कहा जाता है.

चतुर्थी श्राद्ध करने का मुहूर्त-
कुतुप मुहूर्त सुबह 11:53 मिनट से 12:43 बजे तक रहेगा.
रौहिण मुहूर्त – दोपहर 12:43 बजे से दोपहर 1:33 बजे तक रहेगा.
अपराह्न काल – दोपहर 1:33 बजे से शाम 4:02 बजे तक रहेगा.

दो तिथियों के तर्पण और पिंडदान की विधि
सुबह स्नान आदि करें.
घर के पूजा स्थल को गंगाजल साफ कर दक्षिण दिशा में मुख करके बैठें.
दो अलग-अलग तिथियों के लिए अलग-अलग संकल्प मन ही मन में करें.
संकल्प के साथ ही एक एक बार में दोनों तिथियों के पितरों का नाम व गोत्र बोलें.
तांबे के लोटे में गंगाजल व काले तिल जौ दूध मिलाएं और तर्पण करें.
प्रत्येक तिथि पर 3 बार जल चढ़ाकर तर्पण करें. 
चावल, जौ, काले तिल के साथ ही घी मिलाएं और पिंड बनाकर पितरों के लिए छोड़े.
ध्यान रहे कि दो तिथियों के अनुसार ही अलग अलग पितरों के लिए अलग पिंड बनाएं.
दक्षिण दिशा की ओर पिंडों को अर्पित करें और साथ में पितरों से आशीर्वाद लें.
पिंडदान कर पिंडों को गंगा में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे रखकर कौआ कुत्ते गाय और चींटियों के लिए छोड़ दें. 
अब श्राद्ध के भोजन को केले के पत्ते पर पितरों के लिए परोसें. 
अंत में ब्राह्मण भोज कराए और दोनों तिथियों के हिसाब से ही अलग-अलग ब्राह्मणों को भोजन कराएं. 
ब्राह्मण को दक्षिणा दें और गरीबों में वस्त्र और फल का दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

