Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष का मातृ नवमी श्राद्ध होता है बेहद खास, जानें इस दिन किन पूर्वजों के लिए करें तर्पण-पिंडदान

Pitru Paksha 2025 Matri Navami Shraddha: पितृ पक्ष का शुभ आरंभ इस वर्ष 7 सितंबर से हुआ है और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा. इस पूरे पखवाड़े के दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. मान्यता है कि इन कर्मों से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. इन्हीं तिथियों में एक विशेष दिन आता है जिसे नवमी श्राद्ध कहा जाता है. यह दिन मुख्य रूप से मातृ शक्ति को समर्पित होता है, इसलिए इसे मातृ नवमी श्राद्ध कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल मातृ नवमी श्राद्ध सोमवार, 15 सितंबर 2025 को पड़ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मातृ नवमी का श्राद्ध क्यों खास होता है और इस दिन किन पूर्वजों का श्राद्ध करना जरुरी होता है.

मातृ नवमी श्राद्ध 2025 मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त- सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 बजे तक

रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12:41 से 01:30 बजे तक

अपराह्न काल- दोपहर 01:30 से 03:58 बजे तक

इनमें से कुतुप मुहूर्त को पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, इस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने पर पितरों की आत्मा तृप्त होती हैं. कहते हैं कि जब पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा तृप्त होती है तो सात पीढ़ियां खुशहाल रहती हैं.

मातृ नवमी श्राद्ध का महत्व

पितृ पक्ष की नवमी तिथि विशेष रूप से उन महिलाओं की स्मृति में श्राद्ध के लिए निर्धारित है, जो अब इस संसार में नहीं रहीं. इसमें माता, दादी, नानी, बहन, बुआ, चाची या पत्नी जैसे निकट संबंधों की दिवंगत महिलाओं के लिए श्रद्धा पूर्वक कर्मकांड किया जाता है. यदि किसी महिला की सही मृत्यु तिथि मालूम न हो तो उनके लिए भी इस दिन श्राद्ध करने की परंपरा है.

इसके अलावा जिन पूर्वजों का निधन किसी भी माह की नवमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है. मान्यता है कि मातृ नवमी पर किया गया श्राद्ध परिवार पर मातृ शक्ति का आशीर्वाद बनाए रखता है, जिससे घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है.

