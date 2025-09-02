pitru paksha 2025: कैसे होते हैं पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे, भाग्य का मिलता है साथ या आजीवन होता कष्ट? अभी जानें!
pitru paksha 2025: कैसे होते हैं पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे, भाग्य का मिलता है साथ या आजीवन होता कष्ट? अभी जानें!

Baby born in pitru paksha 2025: पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस अवधी में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. लेकिन अगर इसी पितृपक्ष में घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो मन में जरूर ऐसा प्रश्न उठता है कि आखिर आगे चलकर बच्चा कैसा होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:27 PM IST
pitru paksha 2025
pitru paksha 2025

Baby born in pitru paksha 2025: पितृ पक्ष का वैसे तो सनातन धर्म में बहुत महत्व है लेकिन इस अवधि में तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. इन 15 दिन में पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए उनके वंशज और कुल के लोग पिंड दान, तर्पन व श्राद्ध कर्म करते हैं. भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष होता है. इस साल 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पिंडदान और तर्पण किया जाएगा. 

पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के बारे में
मान्यतानुसार पितृ पक्ष में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है. जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. ऐसे में अगर घर में पितृ पक्ष की तिथियों पर किसी बच्चे का जन्म हो जाएं तो मन में जरूर प्रश्न उठता कि पितृ पक्ष में जन्में बच्चे कैसे होते हैं. क्यों उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है या जीवनभर कष्ट झेलना पड़ता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

पितृपक्ष में जन्मे बच्चे?
जानकारों की मानें तो पितृपक्ष की तिथियों में अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह अशुभ नहीं बल्कि अति शुभ घटना होती है. शिशु किस्मत वाला होता है जिसे पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है. मान्यता है कि पितृपक्ष में शिशु अपने ही कुल के कोई पूर्वज होते हैं जो अपने ही परिवार जन्म लेते हैं. ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत उज्ज्वल होता है और ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़ा नाम कमाते हैं. 

पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है
पितृ पक्ष में जो बच्चे जन्म लेने है वो बहुत ही खुशमिजाज होते है और रचनात्मक स्वभाव वाले होते हैं. परिवार से जुड़े रहते हैं और हमेशा किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक सोच रखते हैं. ये बच्चे बड़े से बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और उम्र से बढ़कर सोचते हैं और सफलता पाते हैं. 

कुंडली में चंद्रमा की स्थिति
पितृपक्ष में जन्मे बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है जिससे इनका मन स्थिर नहीं होता और ऐसे बच्चे ओवरथिंक करते हैं. हालांकि, चंद्रमा से जुड़े कुछ उपायों को करके ये बच्चे अपने मन को शांत कर सकते हैं. जैसे सोमवार को चंद्रमा की रोशनी में बैठें और चांदी के गिलास में पानी पीएं. इन छोटे छोटे उपायों को करके समस्याओं से पार पा सकते हैं, मनसिक तनाव या अवसाद को दूर कर सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Mangalwar Ke Upay: इन 5 चीजों के दान से पा सकते हैं बजरंगबली की कृपा, मंगलवार का दिन इसके लिए अति शुभ!

और पढ़ें- pitru paksha 2025: घर में किस दिशा में नहीं होनी चाहिए पितरों की तस्वीर और कौन सी दिशा सही, पितृ पक्ष से पहले जान लें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

