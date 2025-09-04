Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में इन 3 चीजों से बेहद तृप्त होते हैं पितर, श्राद्ध के ये उपाय दिलाएंगे पूर्वजों की विशेष कृपा

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण समय माना गया है. इस दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आयोजन किया जाता है. पितृ पक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तिथि तक चलता है, इसलिए इसे प्रतिपदा श्राद्ध भी कहा जाता है. इसकी अवधि लगभग 14 से 16 दिनों की होती है. इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चलेगा. यह समय पितृ दोष निवारण और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में पितरों को कौन सी 3 चीजें अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है.

पितृ पक्ष में उड़द दाल, काले चने और चावल का महत्व

श्राद्ध कर्म में कई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उड़द दाल, काले चने और चावल का विशेष महत्व है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनका प्रयोग पिंडदान और तर्पण में किया जाता है. इन तीनों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है.

उड़द दाल का महत्व

मान्यता है कि पितरों को काले रंग की वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए उड़द की दाल श्राद्ध में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है. इसका उपयोग पिंड बनाने, दान करने और भोजन तैयार करने में किया जाता है. यह दाल पितृ दोष को शांत करने और तामसिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती है.

काले चने का महत्व

काले चने भी श्राद्ध कर्म में अत्यंत उपयोगी हैं. शास्त्रों में वर्णित है कि ये पितरों की भूख शांत करने और असामयिक मृत्यु वाले पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने में सहायक होते हैं. ब्राह्मणों को काले चने का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

चावल का महत्व

चावल को हिंदू परंपरा में सात्त्विक और पवित्र अन्न माना गया है. श्राद्ध और पिंडदान में इसका स्थान सबसे ऊपर है. सफेद चावल को तिल के साथ मिलाकर पिंड तैयार किया जाता है और इसे पितरों को अर्पित किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि चावल शांति और पवित्रता का प्रतीक है. इसे अर्पित करने से पूर्वजों की आत्मा को संतोष मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

