Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में इन 3 चीजों से बेहद तृप्त होते हैं पितर, श्राद्ध के ये उपाय दिलाएंगे पूर्वजों की विशेष कृपा
Advertisement
trendingNow12908610
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में इन 3 चीजों से बेहद तृप्त होते हैं पितर, श्राद्ध के ये उपाय दिलाएंगे पूर्वजों की विशेष कृपा

Pitru Paksha 2025 Upay: इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होने वाला है. इस दौरान पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाएंगे. आइए जानते हैं कि इस दौरान पितरों को 3 चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में इन 3 चीजों से बेहद तृप्त होते हैं पितर, श्राद्ध के ये उपाय दिलाएंगे पूर्वजों की विशेष कृपा

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण समय माना गया है. इस दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आयोजन किया जाता है. पितृ पक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तिथि तक चलता है, इसलिए इसे प्रतिपदा श्राद्ध भी कहा जाता है. इसकी अवधि लगभग 14 से 16 दिनों की होती है. इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चलेगा. यह समय पितृ दोष निवारण और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में पितरों को कौन सी 3 चीजें अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. 

पितृ पक्ष में उड़द दाल, काले चने और चावल का महत्व

श्राद्ध कर्म में कई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उड़द दाल, काले चने और चावल का विशेष महत्व है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनका प्रयोग पिंडदान और तर्पण में किया जाता है. इन तीनों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है.

Add Zee News as a Preferred Source

उड़द दाल का महत्व

मान्यता है कि पितरों को काले रंग की वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए उड़द की दाल श्राद्ध में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है. इसका उपयोग पिंड बनाने, दान करने और भोजन तैयार करने में किया जाता है. यह दाल पितृ दोष को शांत करने और तामसिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती है.

काले चने का महत्व

काले चने भी श्राद्ध कर्म में अत्यंत उपयोगी हैं. शास्त्रों में वर्णित है कि ये पितरों की भूख शांत करने और असामयिक मृत्यु वाले पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने में सहायक होते हैं. ब्राह्मणों को काले चने का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष के दौरान घर में भूलकर भी ना बनाएं ये 2 सब्जियां, भूखे पेट लौट जाएंगे पितर

चावल का महत्व

चावल को हिंदू परंपरा में सात्त्विक और पवित्र अन्न माना गया है. श्राद्ध और पिंडदान में इसका स्थान सबसे ऊपर है. सफेद चावल को तिल के साथ मिलाकर पिंड तैयार किया जाता है और इसे पितरों को अर्पित किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि चावल शांति और पवित्रता का प्रतीक है. इसे अर्पित करने से पूर्वजों की आत्मा को संतोष मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
GST 2
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
Supreme Court
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
Punjab Flood
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?
GST 2.O
यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
New GST slab structure
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
#Donaldtrump
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
;