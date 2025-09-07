Pitru Paksha 2025: इस एक चीज के पाठ के बिना अधूरा है पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, नहीं करने पर नाराज हो सकते हैं पितर

Pitru Paksha 2025 Pitru Chalisa: पितृ पक्ष का आरंभ 7 सितंबर 2025 से हो चुका है और पितरों के निमित्त यह अनुष्ठान 21 सितंबर तक चलेगा. इस दिन लोग अपने-अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गयाजी और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे. शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है, उनके पितर खुशहाली और सुख-समृद्धि का वरदान देते हैं. अगर कोई व्यक्ति पवित्र पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म नहीं करता है, उसके पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती, जिससे उनके वंशजों को पितृ दोष का कष्ट झेलना पड़ता है. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किस चीज के पाठ के बिना पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान पूरा नहीं होता.

पितृ पक्ष में किस समय करना चाहिए श्राद्ध

शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए खास समय के जिक्र किया गया है. इस समय में पितरों के निमित्त किए गए इन अनुष्ठानों से पूर्वजों का आत्मा तृप्त होती है और वे खुशी-खुशी अपने लोक को लौट जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए कुतुप काल और रौहिण मुहूर्त बेहद शुभ होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पितृ देव की आरती

जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी

शरण पड़ा हूं तुम्हारी देवा, रख लेना लाज हमारी

जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही खेवनहारे

मैं मूरख हूं कछु नहिं जानू, आप ही हो रखवारे

जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी

हम सब जन हैं शरण आपकी, है ये अरज गुजारी

जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

देश और परदेश सब जगह, आप ही करो सहाई

काम पड़े पर नाम आपके, लगे बहुत सुखदाई

जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

भक्त सभी हैं शरण आपकी, अपने सहित परिवार

रक्षा करो आप ही सबकी, रहूं मैं बारम्बार

जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ा हू तुम्हारी

शरण पड़ा हूं तुम्हारी देवा, रखियो लाज हमारी

जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)