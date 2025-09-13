Pitru Paksha 2025: आज सप्तमी तिथि पर किया जाएगा पितृ का श्राद्ध, जानें विधि और मुहूर्त!
Pitru Paksha 2025: आज सप्तमी तिथि पर किया जाएगा पितृ का श्राद्ध, जानें विधि और मुहूर्त!

Pitru Paksha 2025 Tarpan Vidhi: आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध कर्म किया जाएगा. इस दिन उन पितृ का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु किसी भी माह में सप्तमी तिथि पर हुआ हो. श्राद्ध की हर तिथि पर विधि अनुसार श्रद्धा करना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:36 AM IST
Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025

Pitru Paksha 2025 Saptami Tithi Shraddh: पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 7 सितंबर से होकर 21 सितंबर तक चलने वाला है. पितृपक्ष के दौरान पितृ का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया जाता है. इससे पितरों की आत्मा शांत होती है और उन्हें तृप्ति मिलती है. माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज की अनुमति पाकर आत्मा अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर उरती है और तर्पण स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद लेते हैं. पितृपक्ष में अगर श्रद्धा पूर्वक और नियमानुसार पितरों का श्राद्ध कर्म करें तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं. इससे घर-परिवार में सुख की वृद्धि होती है और परिवार में शांति और समृद्धि का संचार होता है. आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध है जिसमें उन पितृ का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि हुई हो.

सप्तमी श्राद्ध तिथि और शुभ मुहूर्त
श्राद्ध अनुष्ठान के लिए सप्तमी तिथि- दिन शनिवार, 13 सितंबर 2025
सप्तमी तिथि कब शुरू- सुबह 07:23 बजे से, 13 सितंबर 2025.
सप्तमी तिथि कब समाप्त- सुबह 05:04 बजे, 14 सिंतबर 2025.

सप्तमी श्राद्ध की विधि
सप्तमी तिथि पर मृत पूर्वज का पितृपक्ष की सप्तमी तिथि पर श्राद्ध किया जाएगा. 
श्राद्ध के लिए सामग्री के रूप में  गंगाजल, कुश, फूल घी, जौ, काले तिल, गाय का दूध, शक्कर व सात्विक सब्जियां. 
श्राद्ध के लिए किसी पवित्र जगह या नदी किनारे के स्थान को चुनें.
श्राद्ध करना हो तो सुबह जल्द उठें और स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाएं.
पितरों का स्मरण करते हुए उचित स्थान ग्रहण करें. 
हाथ में कुशा धारण करें और पितरों के नाम व गोत्र का नाम बोलें. 
इसके साथ ही दाहिने हाथ से एक बर्तन में काले तिल के साथ ही दूध मिलाएं और गंगाजल से तर्पण करते जाएं.
जब तर्पण विधि हो जाए तो पितरों को पिंड अर्पित करते हुए उनकी तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें.

सप्तमी श्राद्ध में बरतने योग्य सावधानियां
श्राद्ध में सात्विक आहार ही लें और मानसिक रूप से सकारात्मकता बनाए रखें.
 अच्छे विचार मन में लाएं. 
पितरों के नाम से जो भोजन अर्पित किया गया है उसको खुद न खाएं. 
पितरों के नाम से जो भोजन हो उसे गाय, कुत्ता, कौआ आदि को अर्पित करें. 
देवी-देवताओं के लिए अलग से भोजन निकाल लें और इसे ही अर्पित करें. 
श्राद्ध के दिनों में मदिरा, मांसाहार या किसी भी तरह का तामसिक भोजन न करें. 
श्राद्धा के समय श्रद्धा और मन की शुद्धि बनाएं रखें. 
ब्राह्मण भोज कराकर सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

