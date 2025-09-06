Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष का शनिवार होता है बेहद खास, इस दिन ये 5 उपाय करने से छप्परफाड़ बरसेगी पितरों की कृपा

Pitru Paksha 2025 Shanivar Niyam Upay: पितृ पक्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाला पवित्र अवसर होता है, जब पितृ देव पृथ्वी लोग अपने वंशजों के घर पधारते हैं. इसलिए इस दौरान लोग अपने-अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं. कहते हैं कि इस दौरान जो कोई अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष पड़ने वाले शनिवार का विशेष अध्यात्मिक महत्व है. मान्यता है कि इस दौरान शनिवार को किए जाने वाले उपाय से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का वरदान देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान पड़ने वाले शनिवार के दिन क्या करना चाहिए.

पितृ पक्ष का शनिवार क्यों होता है खास

पितृ पक्ष का समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपायों से पितरों की कृपा मिलती है, जिससे जीवन की सभी बाधाओं का निवारण होता है. विशेष रूप से शनिवार के दिन किए गए उपाय शनि दोष को दूर करने और पितरों को तृप्त करने वाले माने जाते हैं.

तुलसी या पीपल के नीचे तर्पण

पितृ पक्ष में शनिवार के दिन घर पर तुलसी के पौधे या पीपल के वृक्ष के नीचे तर्पण करना अत्यंत फलदायी होता है. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपनी संतान को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

काले तिल का दान

पितृ पक्ष में पड़ने वाले शनिवार को काले तिल का दान करने का विशेष महत्व है. इसके लिए पवित्र जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. साथ ही किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें. शास्त्रों के अनुसार, इस उपाय से न सिर्फ पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है.

पीपल की पूजा

पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा विशेष शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह पितरों का वास स्थल माना गया है. इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और सात बार उसकी परिक्रमा करें. ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

जरूरतमंदों को दान

पितृ पक्ष में शनिवार के दिन दान करने से पितरों के साथ-साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं. इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अनाज दान करें. इसके अलावा काले वस्त्र, उड़द, तिल और लोहे की वस्तुएं दान करने से शनि दोष कम होता है और जीवन में समृद्धि आती है.

दीपदान

पितृ पक्ष में शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है. दीप जलाते समय प्रार्थना करें कि आपके पितर तृप्त हों और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे. इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप घर-परिवार खुशहाल रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)