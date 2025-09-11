Swapna Shastra: सपने में पिंडदान देखना किस बात का है संकेत, पितरों का आशीर्वाद या चेतावनी
Swapna Shastra: सपने में पिंडदान देखना किस बात का है संकेत, पितरों का आशीर्वाद या चेतावनी

Seeing Pind Daan in Dream: शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में पितरों से जुड़े सपने खास संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कि सपने में पिंडदान देखना किस बात का संकेत देता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:19 PM IST
Pitru Paksha 2025 Pind Daan Dream: वर्तमान समय पितृ पक्ष का है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है. इस अवधि में पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना बेहद जरूरी माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से न सिर्फ पितरों की आत्मा को मोक्ष की राह मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख-समृद्धि भी आती है. पूर्वजों को याद करने का मतलब सिर्फ धार्मिक कर्तव्य निभाना ही नहीं, बल्कि यह भी संदेश देना है कि आपके हृदय में उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पितर स्वप्न के माध्यम से अप्रत्यक्ष संकेत देते हैं, ताकि यदि कोई कर्म अधूरा रह गया हो, तो उसे पूरा किया जा सके. इन्हीं में से एक है सपने में पिंडदान देखना, जिसे शास्त्रों में एक रहस्यमय और विशेष संदेश माना गया है. आइए जानते हैं कि सपने में पिंडदान देखने का क्या मतलब होता है.

सपने में पिंडदान देखना 

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पिंडदान देखना यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं या आपसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं. इसके कई आध्यात्मिक संकेत माने जाते हैं. यह संकेत देता है कि आपने या आपके परिवार ने श्राद्ध और तर्पण विधि सही ढंग से की है और पितर तृप्त हुए हैं. इसके साथ ही यह स्वप्न इस बात का भी संकेत देता है कि आप पितृ ऋण से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अगर, कोई धार्मिक कार्य अधूरा रह गया है, तो यह सपना आपको उसे पूरा करने की प्रेरणा देता है. यह स्वप्न इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन में आई बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा अब दूर होने वाली है. 

पितरों के आशीर्वाद का प्रतीक

सपने में पिंडदान देखना सामान्य बात नहीं है. यह पितरों का विशेष संदेश होता है. कई बार इसका अर्थ होता है कि पितरों की आत्मा मुक्ति की ओर अग्रसर है या वे तृप्ति चाहते हैं. साथ ही यह भी संकेत हो सकता है कि परिवार में पितरों के नाम से कोई श्राद्ध या तर्पण अधूरा है, जिसे पूरा करना आवश्यक है.जब ऐसा सपना आता है तो यह शुभ संकेत है कि पितर आप पर प्रसन्न हैं और आपके परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में भगवान शिव को चढ़ाएं ये चीजें, दूर हो जाएगा सारा पितृ दोष

पिंडदान का सपना बार-बार आए तो क्या करें?

अगर बार-बार सपने में पिंडदान दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म करें. पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें. दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें. इसके अलावा पितृ शांति के लिए "ॐ पितृभ्यः स्वधायै नमः" मंत्र का जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

