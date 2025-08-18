Pitru Paksha 2025: पितरों को समर्पित पितृ पक्ष जल्द ही शुरू होने वाला है. इस समय में मृत पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है. इस साल पितृ पक्ष इसलिए भी बेहद खास हैं क्योंकि इसकी शुरुआत और अंत ग्रहण से हो रहा है.
Pitru Paksha 2025 Date: हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृ पक्ष के 15 दिनों में पितर, पितृ लोक से मृत्यु लोक में आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं. इसलिए पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है. साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है. ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख-शांति और समृद्धि रहती है. वंश बढ़ता है, घर-परिवार फलता-फूलता है. पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है और इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है. इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं. इस साल पितृ पक्ष 2 ग्रहण के बीच पड़ रहा है.
पितृ पक्ष में 2 ग्रहण
इस साल के 2 आखिरी ग्रहण सितंबर महीने में लगने वाले हैं. 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है. इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है जो पितृ पक्ष का पहला दिन होता है. वहीं 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है और इस दिन अश्विन मास की अमावस्या है, जो कि पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है.
पितृ पक्ष 2025 की तिथियां
पूर्णिमा श्राद्ध- 07 सितम्बर 2025, रविवार
प्रतिपदा श्राद्ध- 08 सितम्बर 2025, सोमवार
द्वितीया श्राद्ध- 09 सितम्बर 2025, मंगलवार
तृतीया श्राद्ध- 10 सितम्बर 2025, बुधवार
चतुर्थी श्राद्ध- 10 सितम्बर 2025, बुधवार
पञ्चमी श्राद्ध- 11 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार
महा भरणी- 11 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार
षष्ठी श्राद्ध- 12 सितम्बर 2025, शुक्रवार
सप्तमी श्राद्ध- 13 सितम्बर 2025, शनिवार
अष्टमी श्राद्ध- 14 सितम्बर 2025, रविवार
नवमी श्राद्ध- 15 सितम्बर 2025, सोमवार
दशमी श्राद्ध- 16 सितम्बर 2025, मंगलवार
एकादशी श्राद्ध- 17 सितम्बर 2025, बुधवार
द्वादशी श्राद्ध- 18 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार
त्रयोदशी श्राद्ध- 19 सितम्बर 2025, शुक्रवार
मघा श्राद्ध 19- सितम्बर 2025, शुक्रवार
चतुर्दशी श्राद्ध- 20 सितम्बर 2025, शनिवार
सर्वपितृ अमावस्या- 21 सितम्बर 2025, रविवार
