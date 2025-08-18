कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? किस दिन पड़ रही कौन सी तिथि, देखें पूरी लिस्‍ट
Advertisement
trendingNow12886308
Hindi Newsधर्म

कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? किस दिन पड़ रही कौन सी तिथि, देखें पूरी लिस्‍ट

Pitru Paksha 2025: पितरों को समर्पित पितृ पक्ष जल्‍द ही शुरू होने वाला है. इस समय में मृत पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है. इस साल पितृ पक्ष इसलिए भी बेहद खास हैं क्‍योंकि इसकी शुरुआत और अंत ग्रहण से हो रहा है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? किस दिन पड़ रही कौन सी तिथि, देखें पूरी लिस्‍ट

Pitru Paksha 2025 Date: हिंदू धर्म में मान्‍यता है कि पितृ पक्ष के 15 दिनों में पितर, पितृ लोक से मृत्‍यु लोक में आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं. इसलिए पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्‍न करने के लिए उनकी आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है. साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है. ऐसा करने से पितृ प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख-शांति और समृद्धि रहती है. वंश बढ़ता है, घर-परिवार फलता-फूलता है. पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है और इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है. इस अमावस्‍या को सर्व पितृ अमावस्‍या कहते हैं. इस साल पितृ पक्ष 2 ग्रहण के बीच पड़ रहा है. 

पितृ पक्ष में 2 ग्रहण 

इस साल के 2 आखिरी ग्रहण सितंबर महीने में लगने वाले हैं. 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है. इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है जो पितृ पक्ष का पहला दिन होता है. वहीं 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है और इस दिन अश्विन मास की अमावस्‍या है, जो कि पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है. 

पितृ पक्ष 2025 की तिथियां 
 

पूर्णिमा श्राद्ध- 07 सितम्बर 2025, रविवार
प्रतिपदा श्राद्ध- 08 सितम्बर 2025, सोमवार
द्वितीया श्राद्ध- 09 सितम्बर 2025, मंगलवार
तृतीया श्राद्ध- 10 सितम्बर 2025, बुधवार
चतुर्थी श्राद्ध- 10 सितम्बर 2025, बुधवार
पञ्चमी श्राद्ध- 11 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार
महा भरणी- 11 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार
षष्ठी श्राद्ध- 12 सितम्बर 2025, शुक्रवार
सप्तमी श्राद्ध- 13 सितम्बर 2025, शनिवार
अष्टमी श्राद्ध- 14 सितम्बर 2025, रविवार
नवमी श्राद्ध- 15 सितम्बर 2025, सोमवार
दशमी श्राद्ध- 16 सितम्बर 2025, मंगलवार
एकादशी श्राद्ध- 17 सितम्बर 2025, बुधवार
द्वादशी श्राद्ध- 18 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार
त्रयोदशी श्राद्ध- 19 सितम्बर 2025, शुक्रवार
मघा श्राद्ध 19- सितम्बर 2025, शुक्रवार
चतुर्दशी श्राद्ध- 20 सितम्बर 2025, शनिवार
सर्वपितृ अमावस्या- 21 सितम्बर 2025, रविवार

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Pitru paksha

Trending news

मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
मुंबई वालों अगले 48 घंटे के लिए बात मान लो... ये रेड वॉर्निंग है
Mumbai rain
मुंबई वालों अगले 48 घंटे के लिए बात मान लो... ये रेड वॉर्निंग है
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
;