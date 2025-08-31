महापाप से कम नहीं हैं ये गलतियां जो बनती हैं पितृ दोष का कारण, पूरा परिवार झेलता है पितरों का कहर
Advertisement
trendingNow12903427
Hindi Newsधर्म

महापाप से कम नहीं हैं ये गलतियां जो बनती हैं पितृ दोष का कारण, पूरा परिवार झेलता है पितरों का कहर

Pitra Dosh Kaise Lagta Hai: पितृ दोष हो तो ढेरों मुसीबतें गले पड़ जाती हैं. ना तरक्‍की मिलती है, ना पैसा. शादी और संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आती हैं. लिहाजा पितृ पक्ष के दौरान वो गलतियां ना करें, जो पितृ दोष का कारण बनती हैं.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महापाप से कम नहीं हैं ये गलतियां जो बनती हैं पितृ दोष का कारण, पूरा परिवार झेलता है पितरों का कहर

Pitra Dosh kya hota hai: पितर नाराज हों तो पितृ दोष लगता है. इसके अलावा कुंडली में ग्रहों की खास स्थिति भी पितृ दोष पैदा करती है. पितृ दोष से बचने के लिए और पितरों की कृपा पाने के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है. गरीबों को दान दिया जाता है. साथ ही पितृ पक्ष के दौरान ऐसा कोई काम ना करें, जो पितरों को नाराज करता हो और पितृ दोष का कारण बनता हो. इस साल 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृ पक्ष या श्राद्ध हैं. जानिए वो कौनसी गलतियां हैं, जिनके कारण पितृ दोष लगता है और पूरे परिवार को इसके कारण ढेर सारे कष्‍ट उठाने पड़ते हैं. घर में अशांति, कलह, गरीबी डेरा जमा लेती है. विवाह योग्‍य युवक-युवतियों की शादी नहीं होती, संतान नहीं होती है. 

यह भी पढ़ें: राधा अष्‍टमी का व्रत कब और कैसे खोलें? जानें पारण का समय और तरीका

पितृ दोष के पीछे कारण 

Add Zee News as a Preferred Source

- पितृ पक्ष के दौरान पितरों के लिए पिंडदान या श्राद्ध न करना पितृ दोष की वजह बनता है. पिंडदान-श्राद्ध ना करने से पितरों की आत्‍मा को शांति नहीं मिलती है, जिससे वह नाराज हो जाते हैं और पूरे परिवार को कष्‍ट उठाने पड़ते हैं. 

- पूर्वजों की कोई इच्‍छा अधूरी रह जाए तो वह पितृ दोष का कारण बनता है. इसका खामियाजा पूरा वंश भुगतता है. यदि आपकी जानकारी में है तो पूर्वजों की इच्‍छाएं पूरी करने की कोशिश जरूर करें. 

- शास्त्रों के अनुसार, यदि किसी परिजन का अंतिम संस्‍कार विधि-विधान से ना किया जाए तो उसकी आत्‍मा भटकती रहती है. इससे परिवार पर पितृ दोष लगता है. साथ ही जो व्‍यक्ति अपने माता-पिता का अपमान करता है, वह भी पितृ दोष का कहर झेलता है. लिहाजा कभी भी माता-पिता या उनके समकक्ष लोगों का अपमान ना करें. 

यह भी पढ़ें: सितंबर के पहले ही हफ्ते में चंद्र ग्रहण, गमों की खाई में डूब जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

- शास्त्रों के अनुसार पीपल, बरगद, बेलपत्र और नीम के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना गया है. इन पेड़ों का काटना भी पितृ दोष का कारण बनता है. 

- जो लोग बेजुबान जानवरों की हत्‍या करते हैं या उन्‍हें सताते हैं. उन्‍हें भी कई तरह के ग्रह दोषों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पितृ दोष भी शामिल है. 

- पितृ पक्ष के दौरान बाल-नाखून काटना, मांस-मदिरा का सेवन करना, सादगी छोड़कर जश्‍न मनाना या ऐश की जिंदगी जीना भी पितरों को नाराज कर देता है. जिससे पितृ दोष लगता है. कभी भी पितृ पक्ष में ऐसे काम ना करें, जो इन 15 दिनों में निषिद्ध होते हैं. नियमानुसार श्राद्ध के 15 दिनों में बेहद सादगी पूर्ण जीवन जीते हुए पितरों के प्रति सम्‍मान करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: ठंडा पड़ने लगेगा सूर्य, खतरनाक टक्‍कर से धरती पर छाएगा अंधेरा, बाबा वेंगा ने बताया स्‍टेप बाई स्‍टेप कैसे होगा दुनिया का अंत

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
;