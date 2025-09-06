Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष शुरू होने में कुछ ही घंटे, जान लें तुलसी से जुड़े वो नियम जिसको मानना जरूरी!

Pitru Paksha 2025: भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन की अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष (Pitru Paksha) चलता है. इन दिनों में पिंडदान करने से लेकर पितरों के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म को किया जाता है. पितृ पक्ष के दौरान तुलसी संबंधी नियमों का जरूर पालन करना चाहिए. पितृ पक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों से श्राद्ध स्वीकार कर तृप्त होते हैं लेकिन कुछ नियमों का पालन न करें तो पितृ नाराज भी हो जाते हैं. इस कड़ी में आइए जानें कि पितृ पक्ष में तुलसी से जुड़े कौन से नियमों का जरूर पालन करना चाहिए आइए जानें.

पितृ पक्ष के दौरान तुलसी से जुड़े नियम | Tulsi Niyam During Pitru Paksha

तुलसी पूजा से जुड़े नियम

पितृपक्ष में तुलसी की पूजा (Tulsi Puja) करनी अनिवार्य हैं. इस अवधि में तुलसी देवी की पूजा न करें तो पितर नाराज हो जाते हैं. वैसे तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाता है. ध्यान रहे कि जो लोग पितृपक्ष में तुलसी पूजा करते हैं उनको श्राद्ध से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए.

तुलसी को छूना से जुड़े नियम

पितृपक्ष में तुलसी को छूना वर्जित होता है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा एक पवित्र पौधा माना गया है. इस पौधे को तुलसी देवी कहा जाता है ऐसे में स्पर्श करने के लिए साफ-सफाई और शुभ मांगलिक समय का होना जरूरी होता है. ऐसे में पितृ पक्ष के समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

तुलसी की पत्तियों को लेकर नियम

पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पत्तियां (Tulsi Leaves) कतई नहीं तोड़नी चाहिए. तुलसी देवी को छूना और पत्तियां तोड़ना इस अवधि में पूरी तरह से वर्जित माना जाता है. पत्तियों को तोड़ने से पितृ नाराज हो सकते हैं. पितरों के नाराज होने से परेशानियों में बढ़ोतरी हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

