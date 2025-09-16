Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि
Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

Deepdan On Indira Ekadashi 2025: शास्त्रों में पीपल के पेड़ को देवताओं का स्थान कहा गया है और तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होने की मान्यता है. ऐसे में इंदिरा एकादशी पर शाम के समय कुछ जगहों पर दीया जलाना शुभ फलदायी हो सकता है

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:59 AM IST
Indira Ekadashi 2025
Indira Ekadashi 2025

Indira Ekadashi 2025 Deepdan Upay: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. 24 एकादशियों में से एक अश्विन कृष्ण एकादशी को ‘इंदिरा एकादशी’ के रूप में जाना जाता है. यह एक ऐसी एकादशी तिथि है जिसमें पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अति शुभ व उत्तम मानी गयी है. 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत का संकल्प करने और पूजा व  दीपदान करने से परिवार पितृ दोष से मुक्त होता है और पितरों की आत्मा तृप्त और शांत होती है. दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. आइए जानें इंदिरा एकादशी पर किन-किन जगहों पर दीप दान करें यानी किन स्थानों पर दीपक जलाएं ताकि पितृ प्रसन्न हों साथ ही भगवान भी कृपा बनाए रखें.

तुलसी के पौधे के पास दीपदान
तुलसी देवी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं. जब तुलसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है तो एक साथ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं. दरअसल, तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी के वास होने की मान्यता है. ऐसे में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. पितरों की आत्मा भी शांत होती है.

पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान
शास्त्रों में अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है. इंदिरा एकादशी पर शाम के समय जब पीपल के पेड़ के सामने तिल के तेल या घी का दीप जलाते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते ही है साथ ही पितरों की आत्मा भी तृप्ति होती है और पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्ति पाता है. परिवार में सुख-शांति आती है.

नदी या सरोवर के तट पर दीपदान
पौराणिक मान्यताएं हैं कि नदियां देवी हैं. ऐसे में जब एकादशी तिथि पर देवी गंगा, देवी यमुना या अन्य पवित्र नदी के तट पर दीपदान किया जाता है तो पितृ शांत होते हैं और पितृदोष समाप्त हो जाता है. पास में कोई नदी न हो तो घर पर ही जल से भरे कलश के पास दीपक रखें. इससे नदी में दीया जलाने के बराबर फल मिलेगा.

मंदिर में दीपदान
इंदिरा एकादशी पर अगर विष्णु जी के मंदिर या किसी भी मंदिर में दीप दान करें यानी दीपक जलाएं तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है. पितरों की आत्मा तृप्ति होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है. दीपदान कर व्यक्ति अपने पापों से उबर पाता है, यानी उसके पाप कटते हैं.

घर के मुख्य द्वार पर दीपदान
धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि की रात में घर के मुख्य द्वार पर अगर दीया जलाएं तो पितृ आत्माएं बिना मार्ग भटके घर में सकारात्मकता लाती हैं. इस दीये को जलाने से भगवान विष्णु और पितृ दोनों ही साथ साथ प्रसन्न हो जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

