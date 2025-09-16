Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

Indira Ekadashi 2025 Deepdan Upay: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. 24 एकादशियों में से एक अश्विन कृष्ण एकादशी को ‘इंदिरा एकादशी’ के रूप में जाना जाता है. यह एक ऐसी एकादशी तिथि है जिसमें पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अति शुभ व उत्तम मानी गयी है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत का संकल्प करने और पूजा व दीपदान करने से परिवार पितृ दोष से मुक्त होता है और पितरों की आत्मा तृप्त और शांत होती है. दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. आइए जानें इंदिरा एकादशी पर किन-किन जगहों पर दीप दान करें यानी किन स्थानों पर दीपक जलाएं ताकि पितृ प्रसन्न हों साथ ही भगवान भी कृपा बनाए रखें.

तुलसी के पौधे के पास दीपदान

तुलसी देवी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं. जब तुलसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है तो एक साथ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं. दरअसल, तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी के वास होने की मान्यता है. ऐसे में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. पितरों की आत्मा भी शांत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान

शास्त्रों में अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है. इंदिरा एकादशी पर शाम के समय जब पीपल के पेड़ के सामने तिल के तेल या घी का दीप जलाते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते ही है साथ ही पितरों की आत्मा भी तृप्ति होती है और पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्ति पाता है. परिवार में सुख-शांति आती है.

नदी या सरोवर के तट पर दीपदान

पौराणिक मान्यताएं हैं कि नदियां देवी हैं. ऐसे में जब एकादशी तिथि पर देवी गंगा, देवी यमुना या अन्य पवित्र नदी के तट पर दीपदान किया जाता है तो पितृ शांत होते हैं और पितृदोष समाप्त हो जाता है. पास में कोई नदी न हो तो घर पर ही जल से भरे कलश के पास दीपक रखें. इससे नदी में दीया जलाने के बराबर फल मिलेगा.

मंदिर में दीपदान

इंदिरा एकादशी पर अगर विष्णु जी के मंदिर या किसी भी मंदिर में दीप दान करें यानी दीपक जलाएं तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है. पितरों की आत्मा तृप्ति होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है. दीपदान कर व्यक्ति अपने पापों से उबर पाता है, यानी उसके पाप कटते हैं.

घर के मुख्य द्वार पर दीपदान

धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि की रात में घर के मुख्य द्वार पर अगर दीया जलाएं तो पितृ आत्माएं बिना मार्ग भटके घर में सकारात्मकता लाती हैं. इस दीये को जलाने से भगवान विष्णु और पितृ दोनों ही साथ साथ प्रसन्न हो जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!