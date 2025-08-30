Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान इन रूपों में पितर आएंगे आपके घर, इनकी अनदेखी से लग सकता है पितृ दोष
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान इन रूपों में पितर आएंगे आपके घर, इनकी अनदेखी से लग सकता है पितृ दोष

Pitra Presence Signs: पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज कुछ जीव-जंतुओं के रूप में अपने वंशजों के घर पधारते हैं. आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों से जुड़े किन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:25 PM IST
Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है. भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 15 दिन पितृ पक्ष कहलाते हैं. इन दिनों में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं. शास्त्रों में उल्लेख है कि पितृ पक्ष के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों के घर में उपस्थित होकर उनकी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं. लेकिन सवाल खड़ा होता है कि पितृ पक्ष में पितर किन रूपों में घर आते हैं? आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन चीजों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. 

हवाओं के झोंके या कंपन के रूप में

पितृ पक्ष को लेकर कहा जाता है कि इस दौरान पितर अदृश्य रूप में घर में प्रवेश करते हैं. अचानक हल्की ठंडी हवा का झोंका, घर के वातावरण में शांति या हल्का कंपन यह संकेत हो सकता है कि पितर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पक्षियों और जानवरों के रूप में

शास्त्रों में उल्लेख है कि पितर कभी-कभी पक्षियों (विशेष रूप से कौए, कबूतर या चींटी) या पालतू जानवरों के माध्यम से अपने वंशजों के घर आते हैं. इसलिए पितृ पक्ष के में श्राद्ध के दिन यदि कौवा आकर भोजन ग्रहण कर ले, तो इसे पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. कभी-कभी गाय, कुत्ता या बिल्ली भी पितरों के आगमन का संकेत बनते हैं.

दीपक की लौ के रूप में

शास्त्रों के अनुसार, श्राद्ध कर्म के समय दीपक की लौ या अग्नि में हल्की-हल्की हलचल पितरों की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है. मान्यता है कि पितर यज्ञ की अग्नि और दीपक के माध्यम से अपने वंशजों का आशीर्वाद देते हैं.

अन्न और जल के माध्यम से

पितरों का आगमन विशेष रूप से श्राद्ध भोजन और तर्पण के जल के माध्यम से माना जाता है. जब वंशज श्रद्धापूर्वक भोजन, दूध, जल या पिंड अर्पित करते हैं, तो पितर अदृश्य रूप से उसे ग्रहण कर तृप्त होते हैं.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में इन 5 चीजों के दान से जाग जाती है सोई किस्मत, पितर खुश होकर देते हैं खुशहाली का वरदान

स्वप्न (सपनों) के माध्यम से

पितृ पक्ष के दौरान कई लोग अपने पितरों को सपनों में देखते हैं. कभी आशीर्वाद देते हुए, कभी मौन खड़े हुए. यह संकेत होता है कि पितर अपने परिवार की चिंता और देखभाल कर रहे हैं. इसलिए इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

