Pitru Paksha 2025: क्या होता है कुतुप काल, इस दौरान पितरों का श्राद्ध क्यों है जरूरी, जानें काम की बातें

Pitru Paksha 2025: इस साल पितृ पक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो चुका है और इसका समापन 21 अगस्त को होगा. पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं. मान्यता है कि इस दौरान विधि-विधान से श्राद्ध अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, जिससे उनके वंशज खुशहाल रहते हैं. शास्त्रों में हर काम के लिए शुभ मुहूर्त का जिक्र किया गया है. इसलिए पितृ पक्ष में भी पितरों का श्राद्ध करने के लिए खास मुहूर्त को चुना जाता है. कहते हैं कि कुतुप और रौहिण दो ऐसे मुहूर्त हैं, जिसमें पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना जरूरी माना गया है. इस मुहूर्त में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म ना करने से अनुष्ठान अधूर रह जाता है. साथ ही पितरों की आत्मा बिना तृप्त हुए वापस लौट जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुतुप काल क्या होता है और इस मुहूर्त में पितरों के निमित्त श्राद्ध करना क्यों जरूरी है.

क्या होता है पितृ पक्ष का कुतुप काल?

कुतुप काल दिन के मध्याह्न से ठीक पहले का एक विशेष समय है. सामान्यतौर पर यह काल सूर्योदय के लगभग दो घंटे बाद से लेकर मध्याह्न (दोपहर) से कुछ पहले तक रहता है. यह समय श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है. कहा जाता है कि जो कोई अपने पूर्वजों के निमित्त कुतुप काल में पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध करता है, उसे पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कुतुप काल में किया गया श्राद्ध कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाता. इसलिए पितृ पक्ष में हर किसी को इस मुहूर्त का ख्याल रखते हुए पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करना चाहिए.

पितृ पक्ष में कुतुप काल क्या है महत्व

शास्त्रों के अनुसार, कुतुप काल में पितृलोक और धरती के बीच संबंध प्रबल होता है. इस समय किए गए श्राद्ध या तर्पण पितरों तक सीधे पहुंचते हैं. अगर श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान कुतुप काल में किया जाए तो वह शास्त्र सम्मत और पूर्ण माना जाता है. इसके अलावा पितृगण इसी काल में अपनी संतानों से अन्न-जल की अपेक्षा करते हैं. इसलिए इस समय किया गया तर्पण उन्हें संतुष्ट करता है. शास्त्रीय मान्यता है कि कुतुप काल में पितरों के लिए किया गया श्राद्ध और तर्पण संतानों को आयु, आरोग्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देता है.

क्यों जरूरी है श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान

शास्त्रों के अनुसार, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया अर्पण. श्राद्ध से पितरों को अन्न और जल मिलता है और वे तृप्त होते हैं. जबकि, तर्पण जल अर्पित करने की प्रक्रिया है. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. इसके अलावा आटे या चावल के लड्डू बनाकर पितरों को समर्पित करना. यह प्रतीकात्मक रूप से उन्हें भोजन कराने जैसा है. ऐसा करने से पितर संतुष्ट होकर भोजन करते हैं, जिससे उनकी आत्मा तृप्त होती है. ऐसे में इन सभी कर्मों से न सिर्फ पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, बल्कि वंशजों को भी पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की प्रसन्नता से देवता भी प्रसन्न होते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

