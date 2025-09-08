क्‍या है पंचबलि श्राद्ध? जिसके बिना अधूरा है पितृ कर्म, तृप्‍त नहीं होती पितरों की आत्‍मा
क्‍या है पंचबलि श्राद्ध? जिसके बिना अधूरा है पितृ कर्म, तृप्‍त नहीं होती पितरों की आत्‍मा

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष शुरू हो गए हैं और अब इन 15 दिनों में लोग अपने मृत परिजनों की आत्‍मा की शांति के लिए पितृ कर्म जैसे-श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करेंगे. पितृ कर्म में पंचबलि श्राद्ध को बहुत महत्‍व दिया गया है. जानिए ये क्‍या है और क्‍यों इतना महत्‍वपूर्ण है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:52 AM IST
क्‍या है पंचबलि श्राद्ध? जिसके बिना अधूरा है पितृ कर्म, तृप्‍त नहीं होती पितरों की आत्‍मा

Shradh 2025: भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हुए पितृ पक्ष सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन समाप्‍त होते हैं. अश्विन मास की अमावस्‍या को सर्व पितृ अमावस्‍या या पितृ मोक्षम् अमावस्‍या कहते हैं. इस साल 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष रहेंगे. इस दौरान पूर्वजों की आत्‍मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं. क्‍योंकि पितृ नाराज हो जाएं तो पूरा परिवार कष्‍ट झेलता है. पितृ पक्ष में पंचबलि श्राद्ध करने का बहुत महत्‍व है, बिना इसके पितृ कर्म अनुष्‍ठान पूरे नहीं होते हैं. 

यह भी पढ़ें: मंगल का शुक्र की राशि में गोचर खत्‍म करेगा 4 राशि वालों के बुरे दिन, रातों-रात पलटी मारेगा भाग्‍य

पंचबलि श्राद्ध क्‍या है? 

धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज पशु-पक्षियों के रूप में धरती पर आते हैं और इनके जरिए ही परिजनों द्वारा अर्पित किए गए आहार को स्‍वीकार करते हैं. फिर तृप्‍त होकर प्रसन्‍न होते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं. इसके लिए जब श्राद्ध का भोजन बनाया जाता है तब कुछ हिस्सा पितरों के लिए अलग रखा जाता है. इसी भोजन को अलग-अलग हिस्‍सों में बांटकर गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे और देवताओं को अर्पित किया जाता है. इन पांचों के लिए भोजन का हिस्सा निकालकर जो अर्पण किया जाता है, उसे ही पंचबलि कर्म या पंचबलि श्राद्ध कहा जाता है. 

यहां बलि से मतलब किसी प्राणी की बलि नहीं है, बल्कि पितरों के निमित्‍त 5 हिस्‍सों आहार अर्पित करने की परंपरा है, जिसके जरिए पितर तृप्‍त होते हैं. 

यह भी पढ़ें: कर्मफल दाता शनि चाल बदलकर गुरु की राशि में होंगे मार्गी, 3 राशि वालों को बना देंगे करोड़पति, आसमान छुएगी शोहरत

ऐसे किया जाता है पंचबलि कर्म

पंचबलि कर्म करने की एक विधि है, जिसका पालन करके ही इसे सही तरीके से किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले हवन कुंड या उपले में अग्नि जलाएं और भोजन की 3 आहुति दें. इसके बाद श्राद्ध भोजन में से 5 हिस्से क्रमश: गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए भोजन निकालें. साथ ही देवताओं के लिए भोजन अर्पित करें. इसके बाद ब्राह्मण या गरीब-जरूरतमंद को सम्‍मानपूर्वक भोजन कराएं. 

यह भी पढ़ें: कब से शुरू होगा अश्विन मास, जान लें ये सबसे जरूरी नियम, वरना रूठ जाएंगे देवी-देवता!

पंच तत्‍वों के हैं प्रतीक 

पंचबलि के इन 5 हिस्‍सों का अपना अलग-अलग महत्‍व है. इसमें कुत्ता जल तत्व का प्रतीक, चींटी अग्नि तत्व की प्रतीक, कौवा वायु का प्रतीक है, गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है और देवता आकाश के प्रतीक हैं. चूंकि मानव शरीर इन पंच तत्‍वों से मिलकर बना माना जाता है और मृत्‍यु के बाद शरीर इन पंच तत्‍वों में ही विलीन हो जाता है इसलिए पंचबलि श्राद्ध के जरिए इन्‍हें भोजन और जल अर्पित किया जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

