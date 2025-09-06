Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में गर्भवती महिलाओं के लिए इन कामों को करने की है मनाही, जानें क्या सतर्कता बरतें!
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में गर्भवती महिलाओं के लिए इन कामों को करने की है मनाही, जानें क्या सतर्कता बरतें!

Pitru Paksha 2025 Niyam: पितृ पक्ष की तिथियों में गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए. आइए इस बारे में जानें कि इन पितृ पक्ष की 15 दिनों में गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों को लेकर सतर्क रहना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:01 PM IST
Pitru paksha 2025
Pitru paksha 2025

Pitru Paksha 2025 Rules For Pregnant Women: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकम यानी प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक 15 दिनों का पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष होता है जो इस साल 7 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस अवधि में अपने पूर्वजों का तर्पण किया जाता है और उनका श्राद्ध किया जाता है. उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं. 

पूर्वजों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध
हिंदू परंपरा में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे क्रिया कर्म अपने पूर्वजों के लिए करने का विधान है. ऐसा कर पितरों तो तृप्त किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है. पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए परिवारजन पितृपक्ष के एक एक नियम का पालन करते हैं ताकि पितृ दोष न लगे. इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए पितृ पक्ष के इन 15 दिनों में कुछ विशेष नियमों को मानने और कुछ कामों करने की सख्त मनाही होती है. आइए जानें वो काम कौन से है और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए.

आहार से जुड़े नियम
गर्भवती महिलाओं को पितृ पक्ष के दौरान सतर्क रहना चाहिए. मान्यता अनुसार इस अवधि में गर्भवती स्त्रियों को तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, लहसुन-प्याज वाले भोजन नहीं करना चाहिए. तला-भुना भोजन खाना नहीं खाना चाहिए. सात्विक आहार लेना चाहिए जिससे माता और बच्चे दोनों को मानसिक शांति मिले. 

पितरों के लिए बनाए भोजन से जुड़े नियम
पितरों के लिए बनाए भोजन को भूलकर भी गर्भवती महिलाएं न छुएं और न तो इस तरह का भोजन नहीं करें. गर्भावस्था में महिलाओं को पिंडदान वाली जगह पर कतई नहीं जाना चाहिए. 

ग्रहण के दौरान रहें सतर्क 
इस साल पितृ पक्ष की शुरू होने और उसके समापन पर ग्रहण लग रहा है ऐसे में पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अधिक सावधान रहने की जरूरत है. इन तिथियों में महिलाओं को घर के भीतर ही रहना चाहिए और पेट पर गेरु लगाना चाहिए. किसी तरह की नुकीली चीजों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: सूर्योदय की दिशा में पैर करके सोना क्यों अशुभ? वजह जानकर चौंक जाएंगे!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

