Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में भगवान शिव को चढ़ाएं ये चीजें, दूर हो जाएगा सारा पितृ दोष
Advertisement
trendingNow12917109
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में भगवान शिव को चढ़ाएं ये चीजें, दूर हो जाएगा सारा पितृ दोष

Pitru Paksha 2025 Shiv Puja: कहा जाता है कि पितृ पक्ष में भगवान शिव को विशेष चीजें अर्पित करने से पूर्वजों की कृपा भी प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में शिवजी का किन चीजों से अभिषेक करना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में भगवान शिव को चढ़ाएं ये चीजें, दूर हो जाएगा सारा पितृ दोष

Shiv Puja to Remove Pitra Dosh in Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का अत्यंत विशेष स्थान है. इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं. मान्यता है कि इस समय पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करने और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है. कहते हैं कि जब पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है तो वे अपने वंशजों को खुशहाली का वरदान देते हैं. इसलिए, पितृ पक्ष के दौरान गयाजी में या अन्य तीर्थ स्थानों पर पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने वालों की लंबी लाइन लगी होती है. वैसे तो लोग पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई लोग कुछ वजहों से पिंडदान या तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में भगवान शिव को क्या चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

पितृ पक्ष का शास्त्रीय महत्व

गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि पितृ पक्ष में श्रद्धा और नियमों से किए गए तर्पण से तीन पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है. जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो साधक पर उनका आशीर्वाद बरसता है और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है. इसलिए पितृ पक्ष में लोग अपने-अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध,तर्पण और पिंडदान करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय

गंगा स्नान और अभिषेक- यदि संभव हो तो पितृ पक्ष में गंगा स्नान जरूर करें. अगर गंगा तक पहुंच पाना संभव न हो, तो घर पर गंगाजल मिले जल से स्नान करें. इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर गंगाजल में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें. इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं.

कच्चे दूध से अभिषेक- पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने की परंपरा है. ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. पितृ पक्ष में किए गए इस उपाय से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलने की मान्यता है.

पीपल की पूजा- पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास माना गया है. पितृ पक्ष में पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं. आप चाहें तो गंगाजल में पीपल के पत्ते डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं. ऐसा करने से शिवजी के साथ-साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: क्या होता है कुतुप काल, इस दौरान पितरों का श्राद्ध क्यों है जरूरी, जानें काम की बातें

जौ और तिल का प्रयोग- पितृ पक्ष में स्नान-ध्यान के बाद गंगाजल में जौ और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शिव का अभिषेक करें. मान्यता है कि ऐसा करने से तीन पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

तर्पण और दीपदान

यदि आप पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो पितृ पक्ष में नियमपूर्वक तर्पण करें।. साथ ही संध्याकाल में दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का स्मरण और प्रणाम करें. इस उपाय से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और वंश वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;