Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में भगवान शिव को चढ़ाएं ये चीजें, दूर हो जाएगा सारा पितृ दोष

Shiv Puja to Remove Pitra Dosh in Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का अत्यंत विशेष स्थान है. इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं. मान्यता है कि इस समय पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करने और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है. कहते हैं कि जब पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है तो वे अपने वंशजों को खुशहाली का वरदान देते हैं. इसलिए, पितृ पक्ष के दौरान गयाजी में या अन्य तीर्थ स्थानों पर पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने वालों की लंबी लाइन लगी होती है. वैसे तो लोग पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई लोग कुछ वजहों से पिंडदान या तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में भगवान शिव को क्या चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

पितृ पक्ष का शास्त्रीय महत्व

गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि पितृ पक्ष में श्रद्धा और नियमों से किए गए तर्पण से तीन पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है. जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो साधक पर उनका आशीर्वाद बरसता है और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है. इसलिए पितृ पक्ष में लोग अपने-अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध,तर्पण और पिंडदान करते हैं.

पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय

गंगा स्नान और अभिषेक- यदि संभव हो तो पितृ पक्ष में गंगा स्नान जरूर करें. अगर गंगा तक पहुंच पाना संभव न हो, तो घर पर गंगाजल मिले जल से स्नान करें. इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर गंगाजल में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें. इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं.

कच्चे दूध से अभिषेक- पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने की परंपरा है. ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. पितृ पक्ष में किए गए इस उपाय से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलने की मान्यता है.

पीपल की पूजा- पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास माना गया है. पितृ पक्ष में पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं. आप चाहें तो गंगाजल में पीपल के पत्ते डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं. ऐसा करने से शिवजी के साथ-साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी.

जौ और तिल का प्रयोग- पितृ पक्ष में स्नान-ध्यान के बाद गंगाजल में जौ और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शिव का अभिषेक करें. मान्यता है कि ऐसा करने से तीन पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

तर्पण और दीपदान

यदि आप पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो पितृ पक्ष में नियमपूर्वक तर्पण करें।. साथ ही संध्याकाल में दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का स्मरण और प्रणाम करें. इस उपाय से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और वंश वृद्धि होती है.

