Pitru Paksha 2025: मातृ नवमी कब है, क्यों खास है श्राद्ध पक्ष की ये तिथि? जानें
Pitru Paksha 2025: मातृ नवमी कब है, क्यों खास है श्राद्ध पक्ष की ये तिथि? जानें

Matra Navami 2025 Kab Hai: पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2025) में पितरों का श्राद्ध किया जाता है. इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर चलेगा. आइए जानें पितृ पक्ष की मातृ नवमी तिथि क्यों महत्वपूर्ण है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:14 PM IST
Trending Photos

Pitru Paksha 2025: हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष की एक एक तिथियों का विशेष महत्व है. पूर्वजों को याद कर उनका तर्पण और श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है. जो भी व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करते हैं उनको पूर्वज तृप्त होकर अनेक आशीर्वाद देते हैं. श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा शांत होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस साल पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2025) 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलने वाला है. आइए इस कड़ी में जानें कि मातृ नवमी कब है और पितृ पक्ष की इस तिथि का क्या महत्व हैं. इस दिन का मुहूर्त भी जानेंगे.

मातृ नवमी कब है? (Matra Navami Kab Hai?)
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष में मातृ नवमी पर श्राद्ध कर्म 15 सितंबर, 2025 दिन सोमवार को होगा. आइए इस दिन के मुहूर्त को जान लें.
कुतुप मूहूर्त
सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.

रौहिण मूहूर्त
दोपहर 12:41 बजे से लेकर 01:30 बजे तक.

अपराह्न काल
दोपहर 01:30 बजे से लेकर 03:58 बजे तक.

माताओं के श्राद्ध का नियम क्या है (Matra Navami 2025 Tarpan Rules)

  • सुबह जल्दी उठें और स्नान कर साफ कपड़े पहन लें.

  • कुश, जौ, तिल और जल से मृत आत्माओं का तर्पण करें.

  • चावल, जौ और काले तिल से पिंड बनाकर दिवंगत माताओं की आत्मा को अर्पित करें.

  • श्राद्ध का भोजन बनाएं और सबसे पहले कौवे, गाय, कुत्ते व चीटिंयों और देवताओं को अर्पित करें.

  • पितरों को भोजन अर्पित करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें.

  • श्राद्ध के बाद गरीबों में  भोजन, वस्त्र आदि दान करें.

मातृ नवमी का क्या महत्व है (Matra Navami 2025 Significance)
पितृ पक्ष में मृत माताओं का उनके वंशज नवमी तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करते हैं. नवमी तिथि पर सभी महिलाओं के लिए श्राद्ध कर्म किए जानें का विधान है. इसका विशेष महत्व बताया गया है. वहीं जिन भी लोगों की मृत्यु किसी भी महीने की नवमी को हुई हो या वो महिलाएं जिनकी मृत्यु की तिथि स्पष्ट न हो, उनका श्राद्ध कर्म भी इसी नवमी तिथि पर की जाती है.

और पढ़ें- Numerology: इस मूलांक के जातक होते हैं शनि देव के अति प्रिय, पाते हैं सम्मान और कमाते हैं लबालब धन!

और पढ़ें- अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे राजा सूर्य, इस 4 राशि के जातक बनेंगे महाधनवान, चरम पर होगा आत्मविश्वास!

