pitru paksha 2025: घर में किस दिशा में नहीं होनी चाहिए पितरों की तस्वीर और कौन सी दिशा सही, पितृ पक्ष से पहले जान लें
Hindi Newsधर्म

pitru paksha 2025: घर में किस दिशा में नहीं होनी चाहिए पितरों की तस्वीर और कौन सी दिशा सही, पितृ पक्ष से पहले जान लें

pitru paksha 2025 Niyam: पित्तरों की कृपा चाहिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर की किस दीवार पर पूर्वजों की तस्वीर होनी चाहिए और कौन सी दिशा में भूलकर भी इस तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही इस बारे में जान लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 01, 2025, 03:12 PM IST
Pitru paksha 2025 Rules
Pitru paksha 2025 Rules

Ancestors Photo Vastu Tips: वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष की शुरू होता है और अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है. धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. दरअसल, इस तिथियों में पितृ धरती पर उतरते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान स्वीकार कर आशीर्वाद देते हैं. इस साल पितृ पक्ष 07 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक होगा.

पूर्वजों की तस्वीर लगाने से जुड़ी जरूरी बातें
पितृ पक्ष शुरू होने से पहले एक बात जरूर जान लेना चाहिए और वो ये कि अपने पूर्वजों की फोटो को घर की किस दिशा में लगाएं और कहां पर ऐसी तस्वीर को कतई न लगाएं. क्योंकि पूर्वजों की तस्वीर अगर गलत जगह पर लगा दी गई तो घर की सुख शांति और समृद्धि घर से दूर हो सकती है. वास्तु अनुसार गलत दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं और पितृ नाराज हो सकते हैं. आइए पूर्वजों की तस्वीर लगाने से जुड़ी जरूरी बातों को जानें.

इन जगहों पर न लगाएं पूर्वजों की तस्वीर
वास्तु शास्त्र की मानें तो बेडरूम या फिर किचन में अपने पूर्वजों की फोटो को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि इन जगहों पर पितरों की तस्वीर लगाएं तो पितृ नाराज होते हैं जिससे परिवार के सदस्यों का कष्ट बढ़ सकता है. बाधाएं आ सकती हैं. ऐसे में इन जगहों पर इस तरह की फोटो न लगाएं.

इस दिशा में लगाएं पूर्वजों की तस्वीर
वास्तु शास्त्र की मानें तो पितृ पक्ष में अगर घर में पितरों की तस्वीर लगाएं तो इसके लिए दक्षिण दिशा सबसे सही होगी. यह दिशा पितरों की होती है जहां से परिवार पर पितृ कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैंय अपने वंशजों के दुख और संकट को दूर करते हैं. व जीवन में हर काम का शुभ परिणाम प्राप्त करते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

