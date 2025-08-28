Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में कौन-कौन से काम करने की मनाही, भूलकर कर भी न करें वरना घेर देगी कंगाली!
Advertisement
trendingNow12899599
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में कौन-कौन से काम करने की मनाही, भूलकर कर भी न करें वरना घेर देगी कंगाली!

Pitru Paksha 2025 Ke Niyam: पितृ पक्ष 16 दिनों में कौन से काम न करें इस बारे में आइए जानें. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत महत्व है. इस अवधि में पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध और दर्पण का अनुष्ठान करना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

What Not To Do In Pitru Paksha
What Not To Do In Pitru Paksha

What Not To Do In Pitru Paksha: पूर्वजों के श्रद्धा का महापर्व पितृ पक्ष के 16 दिन जल्द ही आने वाला हैं. इन दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण करने और उनका पिंडदान करने से  पितृ संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के दिनों का बहुत महत्व है. पितृ पक्ष से जुड़े कुछ नियम भी हैं जिनका पालन कठोरता से करना चाहिए. उन्हीं नियमों में से एक नियम ये भी है कि पितृ पक्ष में कुछ विशेष कामों को करने की मनाही होती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

पितृ पक्ष 2025
हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक पितृ पक्ष चलता है. इस बार पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर को इसकी समाप्ति होगी. पूर्वजों का तर्पण करने, पिंडदान करने और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करने के लिए ये 15 दिन योग्य होते हैं. पितृ पक्ष में कुछ कामों का करना पूरी तरह से वर्जित होता है और मनाही के बाद भी जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसके जीवन में गरीबी आने लगती है और घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं. श्राद्धि के दौरान  कौन से काम न करें आइए जानें. 

पितृ पक्ष में कौन-कौन से कार्य वर्जित हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

  • पितृ पक्ष में तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन और प्याज जैसी चीजों का सेवन न करें. 

  • पितृ पक्ष के दौरान शराब या कोई और नशे की वस्तु का सेवन न करें. 

  • पितृ पक्ष में नए कपड़े न खरीदें और न हीं धारण करें. सोना, चांदी या अन्य कोई कीमती सामान न खरीदें. 

  • पितृ पक्ष में घर, दुकान या ऑफिस में मांगलिक कार्य न करें. इस दौरान गृह प्रवेश करना या कोई निर्माण कार्य करना भी वर्चित होता है. 

  • पितृ पक्ष के दिनों में नया घर या नई गड़ी भूलकर भी न खरीदें. 

  • पितृ पक्ष के दिनों में बाल, दाढ़ी और नाखून न कटवाएं. 

  • पितृ पक्ष में शादी, सगाई या मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए.

  • पितृ पक्ष के दिनों में लोहे या लकड़ी के बर्तनों का कतई इस्तेमाल न करें. 

  • पितृ पक्ष के दिनों में टूटी या बंद घड़ी घर में न रखें. इससे घर में नकारात्मकता आती है.

  • पितृ पक्ष के दिनों में टीवी या नई मशीन आदि की खरीददारी न करें. 

  • पितृ पक्ष के दिनों में शरीर पर तेल, साबुन से लेकर इत्र आदि को भी उपयोग में न लाएं. 

  • श्राद्ध के दिनों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान न करें. जैसे- यज्ञ, हवन आदि घर में न करवाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

गणेश प्रतिमा को जींस, टी-शर्ट और जूता में दिखाया गया... हैदराबाद में मचा बवाल
Ganesh Idol
गणेश प्रतिमा को जींस, टी-शर्ट और जूता में दिखाया गया... हैदराबाद में मचा बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
;