Pitru Paksha 2025: श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौए को भोजन, गरुड़ पुराण में छिपा है इसका रहस्य

Pitru Paksha 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा. पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. पौराणिक मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष पूर्वजों के ऋण चुकाने का समय होता है. कहते हैं कि इस दौरान अगर पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध किया जाए तो साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है. श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान के दौरान कौए को भोजन कराने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्यों किया जाता है. आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन क्यों कराया जाता है और इस बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है.

यमराज का प्रतिनिधि है कौआ

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौआ केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि यमराज का प्रतिनिधि माना गया है. मान्यता है कि श्राद्ध के अवसर पर कौए को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होते हैं। इससे यमराज भी प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है.

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों खास है भाद्रपद मास की कुशोत्पाटिनी अमावस्या, जानें इस दिन का महत्व

कौआ का मिला है यमराज का वरदान

पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यमराज ने कौए को यह वरदान दिया था कि यदि उसे श्राद्ध का भोजन अर्पित किया जाए, तो वह पितरों तक वह अन्न पहुंचाएगा और उनकी आत्मा को तृप्त करेगा. यही वजह है कि कौए को भोजन कराना श्राद्ध कर्म का एक आवश्यक अंग माना जाता है. जिस प्रकार ब्राह्मण भोज के बिना श्राद्ध अधूरा है, उसी तरह कौए को अन्न न अर्पित किया जाए तो श्राद्ध अधूरा माना जाता है.

कौआ देता है पितरों के आने का संकेत

पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके घर, आंगन या छत पर कौवा आकर बैठ जाए, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. खासतौर पर अगर वह आपके द्वारा अर्पित अन्न को ग्रहण कर ले, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और उन्होंने आपकी श्रद्धा को स्वीकार किया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)