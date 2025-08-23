Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में सत्तू खाना क्यों है वर्जित, जानें श्राद्ध पक्ष से जुड़ी खास मान्यताएं

Pitru Paksha 2025 Sattu Importance: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है. जबकि, इस साल पितृ पक्ष का समापन 21 सितंबर को होगा. पितृ पक्ष में खान-पान को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि इस अवधि में सात्त्विक और शुद्ध आहार ही ग्रहण करना चाहिए. खासतौर पर सत्तू का सेवन वर्जित माना गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि पितृ पक्ष में सत्तू क्यों नहीं खाया जाता.

पितृ पक्ष में क्यों खाते सत्तू

श्राद्ध कर्म के दौरान सात्त्विक आहार का विशेष महत्व है. सत्तू को तामसिक और भारी भोजन माना गया है, जो इस समय वर्जित है. माना जाता है कि पितरों को सत्तू का भोग स्वीकार्य नहीं है. इसे खाने से पितर प्रसन्न नहीं होते और वे नाराज भी हो सकते हैं. शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध में वही आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसे पितर तृप्ति और शांति प्रदान करने वाला मानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पौराणिक मान्यताएं

कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में सत्तू का सेवन पितरों का अनादर करने जैसा है. पुराणों में वर्णन मिलता है कि श्राद्ध पक्ष में सत्तू खाने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती. इसके कारण परिवार में कलह और अशुभ घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में किसको है अपने पूर्वज के श्राद्ध का अधिकार, जानें कौन कर सकता है तर्पण कर्म

आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण

पितृ पक्ष भाद्रपद और आश्विन मास में आता है, जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है. इस समय पाचन तंत्र कमजोर रहता है. सत्तू को ठंडा और भारी भोजन माना जाता है. यह पाचन में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, खासकर जब लोग इस अवधि में व्रत और हल्का भोजन करते हैं. आयुर्वेद कहता है कि इस समय ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का, पचने में आसान और शरीर को संतुलित रखने वाला हो.

लोक मान्यताएं

ग्रामीण परंपराओं में यह विश्वास है कि पितृ पक्ष में सत्तू खाने से दरिद्रता और पारिवारिक कलह बढ़ता है. लोक आस्था के अनुसार, सत्तू को केवल गर्मी और नवरात्र जैसे अवसरों पर उत्तम आहार माना जाता है, न कि श्राद्ध पक्ष में.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)