Pitru Paksha Upay: पितृ ऋण ने बढ़ा दी हैं जीवन की मुश्किलें? इन मंत्रों का जाप कर पाएं पितरों का आशीर्वाद!

Pitru Paksha 2025 Mantras To Chant: पितृ पक्ष का बहुत महत्व है जिसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है. पितृ पक्ष के दिनों में अपने पितरों को पिंडदान व तर्पण कर संतुष्ट करने का विधान है. पितृ पक्ष पितरों का पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंसजों को आशीर्वाद देते हैं. इसी के साथ ही पितृ पक्ष के दौरान अगर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें तो पितृ प्रसन्न होकर सभी प्रकार के दोषों से और पितृ ऋण से मुक्त कर देते हैं. आइए जानें पितृ ऋण से मुक्ति पाने व पितृ का आशीर्वाद पाने के लिए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए.

पितृ तर्पण मंत्र इस प्रकार है-

"ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः।"

पितृ शांति मंत्र इस प्रकार है-

"ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।"

"उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥"

श्राद्ध मंत्र इस प्रकार है-

"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।"

पितृ दोष निवारण मंत्र इस प्रकार है-

"ॐ सर्व पितृ देवताभ्यो नमः।"

गायत्री पितृ दोष निवारण मंत्र इस प्रकार है-

"ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च।"

"नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः।"

पितृ पक्ष में मंत्र जाप का महत्व क्या है

पितृ पक्ष में इन मंत्रों के जाप से पूर्वजों को सम्मान प्राप्त होता है. इन मंत्रों के जाप से पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष से मुक्त करते हैं. परिवार के सदस्यों की तेज गति से तरक्की होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इन प्रभावशाली मंत्रों के जाप से घर में खुशहाली आती है और सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं और हर ओर से सफलता प्राप्त होती है.

