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Pitru Paksha 2026: इस साल कब से शुरू होगा पितृपक्ष, जानें श्राद्ध की तिथियां और पितरों को प्रसन्न करने के आसान उपाय

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष पूर्वजों की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास माना गया है. इस दौरान पूरे एक पक्ष यानी पूरे 15 दिनों तक पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल पितृ पक्ष कब से शुरू होगा और इस दौरान पूर्वजों की कृपा पाने के लिए श्राद्ध कर्म कब-कब किए जाएंगे. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 22, 2026, 01:37 PM IST
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Pitru Paksha 2026: इस साल कब से शुरू होगा पितृपक्ष, जानें श्राद्ध की तिथियां और पितरों को प्रसन्न करने के आसान उपाय

Pitru Paksha 2026: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है. यह वह अवधि होती है, जब लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, उन्हें पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा श्राद्ध करने वालों की आयु, यश और समृद्धि में वृद्धि होती है. इसके अलावा अगर किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष है, तो उसे इससे मुक्ति मिल जाती है. पूर्वजों की प्रसन्नता से उनका वंशज समृद्ध और खुशहाल रहता है. पितृ पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलता है. इस दौरान पड़ने वाले महलया और पूर्णिमा श्राद्ध को बेहद खास महत्व दिया गया है. मान्यता है कि इस तिथियों पर पूर्वजों का श्राद्ध करने से सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल पितृ पक्ष से से शुरू होगा, इसका समापन कब होगा और इस दौरान कौन-कौन से श्राद्ध कब-कब पड़ेंगे, साथ ही इस अवधि में क्या करने से पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है.

पितृ पक्ष 2026 में श्राद्ध की तिथियां

पूर्णिमा श्राद्ध- 26 सितंबर 2026, शनिवार

प्रतिपदा श्राद्ध- 27 सितंबर 2026, रविवार

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द्वितीया श्राद्ध- 28 सितंबर 2026, सोमवार

तृतीया श्राद्ध- 29 सितंबर 2026, मंगलवार

महा भरणी- 29 सितंबर 2026, मंगलवार

चतुर्थी श्राद्ध- 30 सितंबर, 2026, बुधवार

पञ्चमी श्राद्ध- 30 सितंबर 2026, बुधवार

षष्ठी श्राद्ध-  1 अक्टूबर 2026, बृहस्पतिवार

सप्तमी श्राद्ध- 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

अष्टमी श्राद्ध- 3 अक्टूबर 2026, शनिवार

नवमी श्राद्ध- 4 अक्टूबर 2026, रविवार

दशमी श्राद्ध- 5 अक्टूबर 2026, सोमवार

एकादशी श्राद्ध- 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार

द्वादशी श्राद्ध- 7 अक्टूबर, 2026, बुधवार

मघा श्राद्ध- 7 अक्टूबर 2026, बुधवार

त्रयोदशी श्राद्ध- 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार

चतुर्दशी श्राद्ध- 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

सर्वपितृ अमावस्या- 10 अक्टूबर 2026, शनिवार

पितृ पक्ष में क्या है श्राद्ध का महत्व

शास्त्रों में कहा गया है- "श्रद्धया इदं दीयते इति श्राद्धम्" यानी पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है. मार्कण्डेय पुराण में श्राद्ध के महत्व को लेकर एक श्लोक का जिक्र किया गया है- "आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च, प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पितः". इस श्लोक का भावार्थ है कि जो कोई पितृ पक्ष में  श्राद्ध करता है, उसे पूर्वजों के विशेष कृपा के परिणामस्वरूप दीर्घायु जीवन, धन, विद्या, सुख-शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. 

पितृ पक्ष में कब करना चाहिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध

पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म के लिए खास नियम और विधियां बताई गई हैं. शास्त्रों के अनुसार, पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनके निमित्त तर्पण और पिंडदान करने चाहिए. उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु प्रतिपदा तिथि पर हुई है, तो उसे पितृ पक्ष में इसी तिथि पर अपने पूर्वज का श्राद्ध करना चाहिए. ऐसे ही द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए. 

पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद ना रहने पर कब करें श्राद्ध?

कई बार ऐसा होता है कि पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं रहती है. ऐसे में लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसे में पूर्वजों का श्राद्ध कब करना चाहिए. शास्त्रों में इसका समाधन भी बताया गया है. इस स्थिति में पितृ पक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: इस साल कब से शुरू होगा श्रावण, सावन सोमवार कब-कब पड़ेंगे, नोट कर लें डेट 

पितृ पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के उपाय

पितृ पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान और प्रभावी उपाय तर्पण और पिंडदान है. अगर कोई व्यक्ति पितृ पक्ष के दौरान ये काम सही विधि से करते हैं, तो उन्हें पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होती है. पितृ पक्ष में पूर्वजों की कृपा पाने के लिए पंचबलि और दान कर्म का भी विशेष महत्व है. पंचबलि कर्म में पांच प्रकार के जीवों को भोजन प्रदान किया जाता है. इसके अलावा इस दौरान जरुरतमंदों के बीच दान करने से भी पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होती है. 

 (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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