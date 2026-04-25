Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष कब से होगा शुरू? जानें पितरों की विशेष कृपा पाने के लिए श्राद्ध की तारीखें

Pitru Paksha 2026 Shradh Dates: शास्त्रों के अनुसार, पूर्वजों यानी पितरों को याद करने और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए पितृ पक्ष को बेहद खास होता है. पौराणिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती लोक पर पधारते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. यही वजह है कि पितृ के दौरान लोग अपने-अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान इन शुभ कार्यों को करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है. पितृ पक्ष को महालया पक्ष, सोलह श्राद्ध पक्ष और अपर पक्ष के नामों से भी जाना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष का आरंभ 26 सितंबर से होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल पितृ पक्ष पड़ने वाली श्राद्ध की तिथियां.

पितृ पक्ष (श्राद्ध) 2026: प्रमुख तिथियों की लिस्ट

श्राद्ध का प्रकार तिथि (Date) वार (Day) पूर्णिमा श्राद्ध 26 सितम्बर 2026 शनिवार प्रतिपदा श्राद्ध 27 सितम्बर 2026 रविवार द्वितीया श्राद्ध 28 सितम्बर 2026 सोमवार तृतीया श्राद्ध 29 सितम्बर 2026 मंगलवार चतुर्थी श्राद्ध 30 सितम्बर 2026 बुधवार पञ्चमी श्राद्ध 30 सितम्बर 2026 बुधवार षष्ठी श्राद्ध 01 अक्टूबर 2026 बृहस्पतिवार सप्तमी श्राद्ध 02 अक्टूबर 2026 शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध 03 अक्टूबर 2026 शनिवार नवमी श्राद्ध 04 अक्टूबर 2026 रविवार दशमी श्राद्ध 05 अक्टूबर 2026 सोमवार एकादशी श्राद्ध 06 अक्टूबर 2026 मंगलवार द्वादशी श्राद्ध 07 अक्टूबर 2026 बुधवार त्रयोदशी श्राद्ध 08 अक्टूबर 2026 बृहस्पतिवार चतुर्दशी श्राद्ध 09 अक्टूबर 2026 शुक्रवार सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर 2026 शनिवार

पितृ पक्ष के दौरान क्या करना चाहिए

शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष के मुख्य रूप से पूर्वजों को समर्पित होता है. यही वजह है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निमित्त उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं. मान्यता है कि पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त इन कार्यों को करने से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है. कहते हैं कि जब पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाती है, जो उनके वंशज समृद्ध और खुशहाल रहते हैं. यही वजह है कि पितृ पक्ष में गया जी में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने वालों का तांता लगा रहता है. पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त दान करने की परंपरा भी है. इस दौरान पानी का घड़ा, जूते, चप्पल, सफेद वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान किया जाता है. मान्यता है कि पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त दान करने से विशेष प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस दौरान गाय, कौए, चींटी और अन्य पशु-पक्षियों को दाना-पानी देने का विधान है. श्राद्ध पक्ष में इन कार्यों को करने से ना सिर्फ पितृ देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि कुंडली का पितृ दोष भी दूर होता है.

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श्राद्ध पक्ष 2026 में क्या नहीं करना चाहिए

सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, पितृ पक्ष मांगलिक कार्यों के लिए सही नहीं होता. यही वजह है कि इस दौरान किसी भी प्रकार मांगलिक कार्य जैसे- मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करने चाहिए. इसके अलावा इस दौरान किसी प्रकार की नई वस्तु की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए. इतना ही नहीं इस पवित्र पक्ष में न तो नॉनवेज का सेवन करना चाहिए और ना ही शराब इत्यादि का सेवन करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दौरान इन चीजों का सेवन करने से पितृ देव नाराज हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)