/Pitru Paksha 2026 Date: कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? देखें श्राद्ध की विशेष तिथियों की लिस्ट

पूर्णिमा तिथि श्राद्धा- 26 सितंबर 2026, दिन शनिवार

प्रतिपदा तिथि श्राद्ध- 27 सितंबर 2026, दिन रविवार

द्वितीया तिथि श्राद्ध- 28 सितंबर 2026, दिन सोमवार

तृतीया तिथि श्राद्ध- 29 सितंबर 2026, दिन मंगलवार

चतुर्थी और पंचमी तिथि का श्राद्ध- 30 सितंबर 2026, दिन बुधवार

षष्ठी तिथि का श्राद्ध- 1 अक्टूबर 2026, दिन गुरुवार

सप्तमी तिथि का श्राद्ध- 2 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार

अष्टमी तिथि का श्राद्ध- 3 अक्टूबर 2026, दिन शनिवार

नवमी तिथि का श्राद्ध- 4 अक्टूबर 2026, दिन रविवार

दशमी तिथि का श्राद्ध- 5 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार

एकादशी तिथि का श्राद्ध- 6 अक्टूबर 2026, दिन मंगलवार

द्वादशी तिथि का श्राद्ध- 7 अक्टूबर 2026, दिन बुधवार

मघा तिथि का श्राद्ध- 7 अक्टूबर 2026, दिन बुधवार

त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध- 8 अक्टूबर 2026, दिन गुरुवार

चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध- 9 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार

अमावस्या तिथि पर सर्वपितृ अमावस्या-10 अक्टूबर 2026, दिन शनिवार