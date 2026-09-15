Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Pitru Paksha 2026 Date: कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? देखें श्राद्ध की विशेष तिथियों की लिस्ट

Pitru Paksha 2026 Date: कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? देखें श्राद्ध की विशेष तिथियों की लिस्ट

Pitru Paksha 2026 Date: इस साल पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा और तर्पण-श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें और तिथि की पूरी लिस्ट देखें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 15, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:21 PM IST
Pitru Paksha 2026 Date: कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? देखें श्राद्ध की विशेष तिथियों की लिस्ट
Image Credit: ZEE News

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
"ये आसान नहीं था.." भुवनेश्वर को क्या कहकर टीम से किया गया बाहर? अब किया खुलासा
2
3
4
5