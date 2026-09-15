/Pitru Paksha 2026 Date: कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष? देखें श्राद्ध की विशेष तिथियों की लिस्ट

Pitru Paksha 2026 Date: इस साल पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा और तर्पण-श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें और तिथि की पूरी लिस्ट देखें.
Pitru Paksha 2026 date: पितृ पक्ष में हम पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनको याद करते हैं. इन दिनों में पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है. स्नान आदि कर तर्पण के बाद दान-पुण्य किया जाता है, ऐसा करने के पीछे की धार्मिक मान्यता है कि इससे पितरों को शांति मिलती है. पितृ पक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध दोपहर के समय करने का विधान है. पारिवारिक परंपरा के अनुसार पितरों का पहले मन ही मन स्मरण करना चाहिए, जल तर्पण करना चाहिए और फिर अन्न का अर्पण करना चाहिए. आइए जानते हैं इस साल पितृ पक्ष कब से शुरू होने वाला है और इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं.
पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026, दिन शनिवार को पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध से होने वाली है. इसके बाद आगे की तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाएगा. 10 अक्टूबर 2026, शनिवार को पितृ पक्ष का समापन होगा. इस दिन सर्वपितृ अमावस्या का तर्पण किया जाएगा. जिन पितरों की श्राद्ध तिथि की जानकारी न हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर करने का विधान है. आइए पितृ पक्ष की तिथियां देखें.
पूर्णिमा तिथि श्राद्धा- 26 सितंबर 2026, दिन शनिवार
प्रतिपदा तिथि श्राद्ध- 27 सितंबर 2026, दिन रविवार
द्वितीया तिथि श्राद्ध- 28 सितंबर 2026, दिन सोमवार
तृतीया तिथि श्राद्ध- 29 सितंबर 2026, दिन मंगलवार
चतुर्थी और पंचमी तिथि का श्राद्ध- 30 सितंबर 2026, दिन बुधवार
षष्ठी तिथि का श्राद्ध- 1 अक्टूबर 2026, दिन गुरुवार
सप्तमी तिथि का श्राद्ध- 2 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार
अष्टमी तिथि का श्राद्ध- 3 अक्टूबर 2026, दिन शनिवार
नवमी तिथि का श्राद्ध- 4 अक्टूबर 2026, दिन रविवार
दशमी तिथि का श्राद्ध- 5 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार
एकादशी तिथि का श्राद्ध- 6 अक्टूबर 2026, दिन मंगलवार
द्वादशी तिथि का श्राद्ध- 7 अक्टूबर 2026, दिन बुधवार
मघा तिथि का श्राद्ध- 7 अक्टूबर 2026, दिन बुधवार
त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध- 8 अक्टूबर 2026, दिन गुरुवार
चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध- 9 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार
अमावस्या तिथि पर सर्वपितृ अमावस्या-10 अक्टूबर 2026, दिन शनिवार
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)