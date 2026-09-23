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शुरू होने वाले हैं श्राद्ध, पहले ही निपटा लें ये काम, वरना 15 दिन करना पड़ेगा इंतजार

पितृ पक्ष 2026 शुरू होने वाला है. पितृ पक्ष में पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं और कुछ काम करने से बचने की सलाह दी जाती है. जानिए पितृ पक्ष शुरू होने से पहले कौन-कौनसे काम निपटा लेना बेहतर रहेगा.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 23, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:33 AM IST
शुरू होने वाले हैं श्राद्ध, पहले ही निपटा लें ये काम, वरना 15 दिन करना पड़ेगा इंतजार
Image Credit: पितृ पक्ष 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, उससे पहले कुछ जरूरी काम कर लें. (Photo: AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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