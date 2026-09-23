/शुरू होने वाले हैं श्राद्ध, पहले ही निपटा लें ये काम, वरना 15 दिन करना पड़ेगा इंतजार

इस साल 26 सितंबर 2026 से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा. हालांकि कुछ पंचांगों में 27 सितंबर से भी पितृ पक्ष का प्रारंभ माना जा रहा है. पितृ पक्ष शुरू होने से पहले वो काम निपटा लें, जिन्हें इन 15 दिनों में करने की मनाही की गई है, ताकि बाद में समस्या न हो. क्योंकि आमतौर पर हिंदू परिवारों में पूर्वजों को सम्मान देते हुए पितृ पक्ष के दौरान शुभ कार्य न करने की मान्यता है. इसके अलावा वो काम भी वर्जित रहते हैं, जो श्राद्ध करने वाले लोगों को नहीं करने चाहिए.
हालांकि, कई बार सारे काम टालना संभव नहीं होता है, ऐसे में पितृ पक्ष शुरू होने से पहले उन कामों को प्रतीकात्मक तौर पर शुरू करके आगे पितृ पक्ष में जारी रखने की सलाह भी कुछ ज्योतिषविद देते हैं.
सगाई/विवाह से जुड़ी तैयारियां या बातचीत : जिन परिवारों में किसी सदस्य की सगाई या शादी की बातचीत चल रही है, वे गणेश पर्व के दौरान ही इस मामले पर बात कर लें या तैयारियों की शुरुआत कर लें. फिर पितृ पक्ष के दौरान ये काम करना कई धर्म-शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है. वरना इसके बाद नवरात्र से ही यह काम किए जा सकेंगे. कई परिवारों में ऐसी भी मान्यता है कि वे गणेश उत्सव में शुभ कार्यों का श्रीगणेश करते हैं, फिर उन्हें पितृ पक्ष में भी जारी रखते हैं.
घर का निर्माण : यदि घर का निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भूमिपूजन आदि गणेश पर्व के दौरान ही कर लें, फिर पितृ पक्ष में काम जारी रह सकता है, लेकिन पितृ पक्ष में काम की शुरुआत करने से बचें.
गृह प्रवेश : यदि नए घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो यह काम भी पितृ पक्ष शुरू होने से पहले कर लेना ही बेहतर है, वरना नवरात्र का इंतजार करें.
रेनोवेशन-पेंट : जो लोग दिवाली से पहले अपने घर का रेनोवेशन या पेंट करना चाहते हैं और इस काम में ज्यादा समय लगने वाला है. तब वे पितृ पक्ष से पहले ही प्रतीकात्मक तौर पर थोड़ा सा काम करवा कर शुरुआत कर लें. ऐसे में वे पितृ पक्ष के दौरान भी काम जारी रख सकते हैं.
नए काम या कारोबार की शुरुआत : यह काम भी पितृ पक्ष से पहले कर लें या फिर इन 15 दिन के बाद नवरात्र शुरू होने पर करें.
बाल कटवाना : पितृ पक्ष में बाल न कटवाने की भी मान्यता है. ऐसे में यह कार्य भी पितृ पक्ष शुरू होने से पहले कर लें, खासतौर पर परिवार के वह लोग जो पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण, पिंडदान करने वाले हैं.
खरीदारी : यदि घर के लिए कुछ महंगा या सुख-सुविधाओं से जुड़ा सामान, गहने आदि खरीदना चाहते हैं तो वह भी पितृ पक्ष से पहले खरीदना बेहतर हो सकता है.
(Disclaimer: पितृ पक्ष से जुड़े नियम, मान्यताएं और शुभ-अशुभ कार्यों को लेकर अलग-अलग धर्मग्रंथों, पंचांगों, ज्योतिष परंपराओं और क्षेत्रों में मतभेद हो सकते हैं. इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय मतों पर आधारित है. इसे निश्चित नियम या वैज्ञानिक तथ्य न मानें. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य के लिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय विद्वान/पंडित की सलाह को प्राथमिकता दें.)