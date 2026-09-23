26 सितंबर से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, आज ही घर से बाहर करें ये 4 अशुभ चीजें

पितृ पक्ष के 16 दिन हिंदू धर्म में बहुत जरूरी माना जाता है. ये 16 दिन हमारे पूर्वजों को याद करने और सम्मान देने का होता है. इस बार पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू हो रहा है.
पितृ पक्ष के शुरू होते ही लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख-शांति आती है और पितृ दोष जैसी दिक्कतें भी दूर होती हैं.
घर का साफ-सुथरा होना पितृ पक्ष में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे जरूरी होता है. वास्तु में कहा जाता है कि अगर घर में गंदी या टूटी-फूटी चीजें रखी रहें, तो वहां नेगेटिव एनर्जी बन जाती है.
पितृ पक्ष शुरू होने से पहले अगर घर में ऐसी बेकार चीजें पड़ी रहेंगी, तो परिवार की तरक्की रुक सकती है. इसलिए पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए और फालतू चीजों को हटा देना चाहिए.
वास्तु के मुताबिक पूजा घर में कभी भी टूटी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए. टूटी मूर्ति की पूजा करने से पूरा फल नहीं मिलता और घर में झगड़े बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है.
अगर आपके मंदिर में भी ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर है, तो पितृ पक्ष से पहले उसे इज्जत के साथ किसी पवित्र नदी में बहा दें, या पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं. इसके बाद मंदिर साफ करके नई मूर्ति रख लें.
दीवार पर टंगी बंद घड़ी को बदकिस्मती की निशानी माना जाता है. वास्तु के अनुसार घड़ी हमारी जिंदगी की रफ्तार और वक्त को दिखाती है.
अगर घर में खराब या बंद घड़ी रखी रहे, तो यह तरक्की में रुकावट बनती है, ऐसा माना जाता है. इससे काम-धंधे और पैसों के मामले में बार-बार दिक्कतें आने लगती हैं. इसलिए अगर घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या हटा दें.
घर या रसोई में टूटे-चटके बर्तन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता. ऐसे बर्तनों में खाना बनाने या खाने से घर में गरीबी आती है, ऐसी मान्यता है.
इसके साथ ही मुख्य दरवाजे या घर के किसी कोने में पड़े पुराने-फटे जूते-चप्पल भी तुरंत हटा देने चाहिए. कहते हैं पुराने जूते-चप्पल रखने से शनि देव का बुरा असर बढ़ता है, जिससे घर के लोगों को हर काम में बेवजह रुकावटें झेलनी पड़ती हैं.
पितृ पक्ष के दौरान घर का माहौल शांत और साफ बनाए रखना चाहिए. जब घर से सारी बेकार और नेगेटिव चीजें बाहर निकल जाती हैं, तो घर में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है.
साफ-सुथरे माहौल में ही पितर आकर अपने परिवार को सुख-शांति का आशीर्वाद देते हैं, ऐसी मान्यता है. इसलिए 26 सितंबर को श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले घर की अच्छे से सफाई कर लें और इन बेकार चीजों को हटा दें.
(Disclaimer): यह लेख धार्मिक मान्यताओं, वास्तु शास्त्र के नियमों और लोक आस्थाओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों को परंपरागत धार्मिक रीति-रिवाजों के प्रति जागरूक करना है.