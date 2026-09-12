/पितृ पक्ष में खरीदारी शुभ या अशुभ? जानिए वस्त्र, वाहन और मांगलिक कार्यों से जुड़े जरूरी नियम

हिंदू धर्म में आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 16 दिनों को पितृ पक्ष कहा जाता है. ये पूरा वक्त पूर्वजों की आत्मा की शांति, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए रखा गया है. मान्यता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं.
इसी वजह से इन दिनों लोग खास संयम और नियमों का पालन करते हैं. यही कारण है कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि इन दिनों नए कपड़े या सामान खरीदना ठीक है या नहीं.
शास्त्रों के मुताबिक पितृ पक्ष में नया सामान या कपड़े खरीदना पूरी तरह मना नहीं है. हालांकि सोने-चांदी के गहने, नए कपड़े, गाड़ी, घर और लोहे का सामान जैसी बड़ी चीजें खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है.
मान्यता है कि ऐसी महंगी चीजें खरीदने से इंसान के मन में दिखावा और घमंड आ सकता है. पर रोजमर्रा के काम आने वाली जरूरी चीजें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं मानी जाती.
धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृ पक्ष में शादी, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे शुभ काम नहीं किए जाते. इसकी वजह ये है कि ये समय पूरी तरह पूर्वजों के सम्मान, सादगी और खुद को समझने का माना जाता है.
शुभ कामों में नाच-गाना और जश्न का माहौल रहता है, जिससे इस समय की शांति और गंभीरता में खलल पड़ सकता है. इसलिए पितृ पक्ष खत्म होने के बाद ही शुभ काम किए जाते हैं.
धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान सादे और साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. खासकर जब तर्पण या श्राद्ध कर रहे हों, तो सफेद या हल्के पीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है.
भड़कीले और चटक रंगों के कपड़ों से बचना चाहिए. सादे कपड़े पहनने से मन शांत रहता है और पूरा ध्यान पूर्वजों की पूजा-पाठ पर लगा रहता है.
पितृ पक्ष में शरीर और मन को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी माना जाता है. इस दौरान बाल और दाढ़ी कटवाने की सख्त मनाही होती है.
खाने में मांस, मछली, अंडा और शराब जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. इसके अलावा खाने में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए.
माना जाता है कि इन बातों को नजरअंदाज करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं और घर की बरकत रुक सकती है.
इन 16 दिनों में घर का माहौल शांत, साफ और अच्छा बनाए रखना चाहिए. घर में किसी तरह के झगड़े या तकरार से बचना चाहिए.
किसी भी बेसहारा इंसान, गरीब या जानवर-पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि पूर्वज किसी भी रूप में अपने बच्चों से मिलने आ सकते हैं.
इसलिए हर किसी से नम्रता से बात करें, झूठ न बोलें, और घर आए किसी भी जीव को भूखा वापस न भेजें.
डिस्क्लोमर (Disclaimer):
यह लेख हिंदू धर्मग्रंथों, वैदिक मान्यताओं और पौराणिक परंपराओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय संस्कृति और पितृ पक्ष से जुड़े पारंपरिक नियमों की प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना है.