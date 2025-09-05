चंद्र ग्रहण के दिन शुरू हो रहा पितृ पक्ष, कैसे होगा पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान?
Advertisement
trendingNow12909394
Hindi Newsधर्म

चंद्र ग्रहण के दिन शुरू हो रहा पितृ पक्ष, कैसे होगा पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान?

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के पहले ही दिन चंद्र ग्रहण का लगना दुर्लभ संयोग है. यह इसलिए भी और खास हो गया है क्‍योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, जिससे इसका सूतक काल भी माना जाएगा. ऐसे में सवाल यह है कि चंद्र ग्रहण और इसके 9 घंटे के सूतक काल के चलते पूर्णिमा के दिन का श्राद्ध, तर्पण कार्य कैसे किया जाएगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंद्र ग्रहण के दिन शुरू हो रहा पितृ पक्ष, कैसे होगा पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान?

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में पितरों की पूजा, श्राद्ध-तर्पण और दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. जिससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है, वंश बढ़ता है, घर के लोग खुशहाल रहते हैं और तरक्‍की करते हैं. इस साल 7 सितंबर से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है. कमाल की बात यह है कि इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. पितृ पक्ष में चंद्र ग्रहण लगने का संयोग कई साल बाद बन रहा है. जानिए चंद्र ग्रहण और सूतक के चलते पितृ कर्म कब और कैसे किए जाएंगे.  

यह भी पढ़ें: जल्‍द करोड़पति बनने वाले हैं ये 3 राशि वाले लोग, बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर झूमने लगेंगे, 4 महीने में चौगुनी होगी इनकम!

चंद्र ग्रहण के दिन श्राद्ध-तर्पण करने का समय 

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा और मध्‍यरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्‍त होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर की दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से यानी कि 9 घंटे पहले शुरू होगा. चूंकि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे पितृ कर्म दोपहर 12 बजे से पहले करना ही उचित माना जाता है. लिहाजा भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृ पक्ष के पहले दिन सूतक शुरू होने से पहले ही पितृ कर्म कर लें. इसके लिए सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजकर 58 मिनट तक करीब 7 घंटे का समय रहेगा. 

चूंकि चंद्र ग्रहण का दिन भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है. लिहाजा इस समय में की गई प्रार्थना और साधना का असर कई गुना ज्यादा होता है. लिहाजा चंद्र ग्रहण के दिन दान-पुण्‍य अवश्‍य करें. 

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए हो जाएं तैयार, बुध-शुक्र देंगे 4 राशि वालों को बेशुमार धन-दौलत

पितृ पक्ष के दिन ऐसे करें तर्पण कार्य 

एक लोटे में जल लें और उसमें काले तिल डालें. फिर, पितरों का नाम लेकर और मंत्रों का जाप करते हुए उनका तर्पण करें. अगर संभव हो तो गंगा, यमुना या नर्मदा जैसी पवित्र नदी के किनारे बैठकर पितरों का तर्पण करें. चूंकि इस दिन चंद्र ग्रहण है लिहाजा इस दिन घर में दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं और पितरों को सम्‍मान से याद करें. उनसे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें. दक्षिण दिशा पितरों को समर्पित है इसलिए इसी दिशा में दीपक जलाना चाहिए. ग्रहण के दौरान 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र या मृत्‍युंजय मंत्र का जाप करें. 

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले 3 राशि वालों को मिलेगा कुबेर का खजाना, सूर्य-मंगल सोने-चांदी से भर देंगे तिजोरी, नोटों में खेलेंगे

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Pitru paksha

Trending news

क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
;