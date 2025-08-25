Pitru Paksha: पितृ पक्ष में सपने में दिखाई दें ये चीजें तो समझ लीजिए खुलने वाली किस्मत, पितरों की कृपा से हो जाएंगे मालामाल

Pitru Paksha 2025 Ancestor Dream: सपनों का संबंध प्राचीन समय से ही भविष्यवाणी और गूढ़ संदेशों से माना जाता है. आम दिनों में पूर्वजों का सपना आना सामान्य हो सकता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान यह विशेष महत्व रखता है. शास्त्रों के अनुसार, इस समय यदि मृत पूर्वज स्वप्न में दिखाई दें तो वे आने वाले समय में मिलने वाले लाभ, खुशियां और संकेतों के बारे में हमें अवगत कराते हैं. खासकर पितृपक्ष में ऐसे सपने धन प्राप्ति और शुभ घटनाओं के संकेत माने जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे पांच सपनों के बारे में, जिन्हें पितृपक्ष में देखना अत्यंत शुभ माना गया है.

सपने में फूल देखना

अगर पूर्वज सपने में हाथ में फूल लेकर नजर आएं तो यह शुभ माना जाता है. किसी भी रंग के फूल का अर्थ सकारात्मक होता है, लेकिन सफेद फूल दिखाई देने पर समझें कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा. यहां तक कि फूलों की क्यारी या गुलदस्ता देखना भी सौभाग्य का संकेत देता है.

सपने में पूर्वजों का मुस्कुराना

यदि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज आपको हंसते हुए दिखाई दें तो यह बताता है कि वे आपसे प्रसन्न हैं. यह सपना अचानक धन लाभ, करियर में प्रगति और नई ऊंचाइयों की ओर संकेत करता है. इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि जल्द ही घर में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है.

सपने में पूर्वजों का दरवाजे पर आना

यदि पूर्वज सपने में आपके घर के द्वार पर आएं तो यह खुशियों के आने का प्रतीक है. यह सपना संकेत देता है कि आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी और अगर आपका धन कहीं अटका है तो वह भी आपको वापस मिलेगा.

सपने में पूर्वजों द्वारा मिठाई खिलाना

अगर सपने में पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हों तो इसका अर्थ है कि आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी. साथ ही, यह सपना नए व्यापार की शुरुआत के लिए भी शुभ संकेत है और बताता है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है.

सपने में मृत पिता या दादा को देखना

पितृपक्ष में अपने मृत पिता या दादा को सपने में देखना विशेष महत्व रखता है. यदि वे हंसते हुए दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी. आर्थिक संकट समाप्त होंगे और आने वाला समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)