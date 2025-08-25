Pitru Paksha: पितृ पक्ष में सपने में दिखाई दें ये चीजें तो समझ लीजिए खुलने वाली किस्मत, पितरों की कृपा से हो जाएंगे मालामाल
Advertisement
trendingNow12896217
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha: पितृ पक्ष में सपने में दिखाई दें ये चीजें तो समझ लीजिए खुलने वाली किस्मत, पितरों की कृपा से हो जाएंगे मालामाल

Pitru Paksha: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा. शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में नजर आने वाले कुछ सपने किस्मत खुलने के संकेत देते हैं. आइए जानते हैं उन स्वप्नों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitru Paksha: पितृ पक्ष में सपने में दिखाई दें ये चीजें तो समझ लीजिए खुलने वाली किस्मत, पितरों की कृपा से हो जाएंगे मालामाल

Pitru Paksha 2025 Ancestor Dream: सपनों का संबंध प्राचीन समय से ही भविष्यवाणी और गूढ़ संदेशों से माना जाता है. आम दिनों में पूर्वजों का सपना आना सामान्य हो सकता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान यह विशेष महत्व रखता है. शास्त्रों के अनुसार, इस समय यदि मृत पूर्वज स्वप्न में दिखाई दें तो वे आने वाले समय में मिलने वाले लाभ, खुशियां और संकेतों के बारे में हमें अवगत कराते हैं. खासकर पितृपक्ष में ऐसे सपने धन प्राप्ति और शुभ घटनाओं के संकेत माने जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे पांच सपनों के बारे में, जिन्हें पितृपक्ष में देखना अत्यंत शुभ माना गया है.

सपने में फूल देखना

अगर पूर्वज सपने में हाथ में फूल लेकर नजर आएं तो यह शुभ माना जाता है. किसी भी रंग के फूल का अर्थ सकारात्मक होता है, लेकिन सफेद फूल दिखाई देने पर समझें कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा. यहां तक कि फूलों की क्यारी या गुलदस्ता देखना भी सौभाग्य का संकेत देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सपने में पूर्वजों का मुस्कुराना

यदि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज आपको हंसते हुए दिखाई दें तो यह बताता है कि वे आपसे प्रसन्न हैं. यह सपना अचानक धन लाभ, करियर में प्रगति और नई ऊंचाइयों की ओर संकेत करता है. इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि जल्द ही घर में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है.

सपने में पूर्वजों का दरवाजे पर आना

यदि पूर्वज सपने में आपके घर के द्वार पर आएं तो यह खुशियों के आने का प्रतीक है. यह सपना संकेत देता है कि आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी और अगर आपका धन कहीं अटका है तो वह भी आपको वापस मिलेगा.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में सत्तू खाना क्यों है वर्जित, जानें श्राद्ध पक्ष से जुड़ी खास मान्यताएं

सपने में पूर्वजों द्वारा मिठाई खिलाना

अगर सपने में पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हों तो इसका अर्थ है कि आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी. साथ ही, यह सपना नए व्यापार की शुरुआत के लिए भी शुभ संकेत है और बताता है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है.

सपने में मृत पिता या दादा को देखना

पितृपक्ष में अपने मृत पिता या दादा को सपने में देखना विशेष महत्व रखता है. यदि वे हंसते हुए दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी. आर्थिक संकट समाप्त होंगे और आने वाला समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
;